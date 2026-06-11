Ronaldo 2 lần đối mặt thủ môn vẫn bất lực, Bồ Đào Nha thắng nhọc Nigeria

Tiền đạo 41 tuổi được giữ lại trên sân lâu hơn hầu hết đồng đội để tìm kiếm bàn thắng thứ 144 cho tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong buổi tổng duyệt tại Leiria (Bồ Đào Nha), chủ nhân 5 Quả bóng Vàng lại trải qua một trận đấu đầy tiếc nuối.

Ngay những phút đầu, Ronaldo đã có cơ hội ngon ăn để mở tỉ số. Nelson Semedo tung đường chọc khe loại bỏ hàng thủ Nigeria, đặt đội trưởng Bồ Đào Nha vào thế đối mặt thủ môn Maduka Okoye.

Khoảng trống đủ rộng, góc sút cũng thuận lợi nhưng Ronaldo lại đưa bóng chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ cho thấy sự thiếu sắc bén hiếm thấy ở chân sút đang giữ kỷ lục 143 bàn tại cấp độ đội tuyển quốc gia nam.

Cristiano Ronaldo phản ứng sau một tình huống trong trận Bồ Đào Nha thắng Nigeria 2-1 tại thành phố Leiria ngày 10-6. Ảnh: AP

Đó chưa phải lần duy nhất Ronaldo để cơ hội trôi qua. Trước khi hiệp 1 khép lại, anh còn bật cao đón quả phạt góc trong tư thế không bị kèm, nhưng cú đánh đầu lại đi vọt xà ngang.

Trong lúc Ronaldo chưa thể giải quyết trận đấu, Pedro Neto lên tiếng ở phút 23. Diogo Dalot xâm nhập vùng cấm bên cánh trái rồi trả bóng ngược vừa tầm để tiền đạo thuộc biên chế Chelsea dứt điểm chéo góc, mở tỉ số cho Bồ Đào Nha.

Bên kia chiến tuyến, tận dụng sự thiếu quyết đoán của hàng thủ chủ nhà, Akor Adams thoát xuống đánh bại thủ môn Diogo Costa, gỡ hòa 1-1 cho Nigeria ở phút 37.

Sau giờ nghỉ, HLV Roberto Martinez thay gần như toàn bộ đội hình nhưng vẫn giữ Ronaldo trên sân. Ông muốn trao thêm thời gian cho đội trưởng tìm lại cảm giác ghi bàn trước khi bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, Ronaldo tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khác cũng đối mặt với thủ môn đối phương. Sau quả căng ngang sệt từ cánh trái, bóng đi hơi lùi phía sau nhưng anh vẫn có đủ khoảng trống trong vùng cấm. Dù trước mặt chỉ còn thủ môn Okoye, Ronaldo ngả người dứt điểm nhưng lại đưa bóng vọt xà.

Cristiano Ronaldo tiếc nuối trong ngày bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước Nigeria. Tiền đạo 41 tuổi không thể tận dụng các tình huống đối mặt thủ môn ở cả 2 hiệp.

Cựu tiền đạo Man Utd và Real Madrid ôm đầu tiếc nuối như thể không hiểu vì sao mình lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến vậy.

Trước đó không lâu, João Felix cũng khiến Nigeria thót tim với cú sút dội xà ngang rồi bật xuống gần vạch vôi.

Ronaldo rời sân ở phút 65, nhường chỗ cho Gonçalo Ramos. Anh khép lại trận đấu với hàng loạt cơ hội bị phung phí và chưa thể nâng kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha lên con số 144.

HLV Roberto Martinez ôm Cristiano Ronaldo bên đường biên trong trận giao hữu cuối của Bồ Đào Nha trước World Cup 2026. Ảnh: AP

Cristiano Ronaldo ngồi trên ghế dự bị sau khi được thay ra ở phút 65. Anh chưa thể nâng kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam lên con số 144. Ảnh: AP

Khi Ronaldo đã ngồi trên ghế dự bị, Francisco Conceicao trở thành người giải cứu đội chủ nhà. Phút 75, tiền vệ vào sân thay người cắt từ cánh phải vào trung lộ rồi cứa lòng hiểm hóc về góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Francisco Conceição ăn mừng sau khi ghi bàn ở phút 75, giúp Bồ Đào Nha vượt qua Nigeria 2-1.

Ronaldo và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình tại bảng K World Cup 2026 bằng trận gặp CHDC Congo ngày 18-6, sau đó lần lượt chạm trán Uzbekistan ngày 24-6 và Colombia ngày 28-6.