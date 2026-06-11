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Thể thao

Thư từ Mỹ: Nước Mỹ trước giờ World Cup 2026

Hữu Dũng

Ngay sau khi đặt chân đến Los Angeles và hoàn tất thủ tục nhập cảnh, tôi đến sân SoFi - nơi sẽ diễn ra trận mở màn của chủ nhà Mỹ gặp Paraguay.

Không mất nhiều thời gian để người viết cảm nhận được rằng người Mỹ dường như đã quá quen với việc tổ chức sự kiện toàn cầu, nên khi FIFA World Cup 2026 đến, họ bình thản chuẩn bị như thể tổ chức một show ca nhạc bình thường.

Trên đường đến sân, chỉ có khu vực Hollywood Park treo những banner, cờ phướn của World Cup, như một lời nhắc nhở rằng đội tuyển Mỹ sắp đá tại đây. Còn lại, rất khó để tìm thấy những băng rôn, áp phích cổ vũ cho World Cup ở những tuyến đường đông đúc khác. Với người Mỹ, bóng đá không phải là môn thể thao vua nhưng khi đứng ra đăng cai World Cup, họ vẫn thực hiện bằng trách nhiệm cao nhất.

Thư từ Mỹ: Nước Mỹ trước giờ World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tác giả đang tác nghiệp tại Mỹ

Ngày 25-5, sau vòng đấu thứ 15 của Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), các CLB khắp nước Mỹ mới tạm dừng thi đấu, nhường sân bóng lại cho Ban Tổ chức World Cup 2026 để tiến hành chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh. Ngay lập tức, các đoạn clip ghi lại công tác thay mới mặt cỏ, lắp đặt lại ghế ngồi thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Giới mộ điệu khắp thế giới trầm trồ về quy trình chuẩn bị của người Mỹ hiện đại và nhanh gọn đến mức có cảm giác họ chỉ đang chuẩn bị làm một show ca nhạc.

Tối 9-6, tôi đến sân SoFi, bây giờ tạm gọi là sân Los Angeles, để tiện giúp CĐV bóng đá các nước dễ dàng tìm kiếm đến cổ vũ. Đây vốn là sân dành cho các đội bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ như Los Angeles Rams hay LA Bowl. Trái với suy nghĩ về một công trình đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị, khi tôi đến, nơi đây chỉ có vài nhân viên bảo vệ, không khí khá bình thản. Hóa ra, mọi sự chuẩn bị đều đã xong xuôi, mặc dù chỉ cách đây 2 tuần, ban tổ chức mới tiến hành thay mặt cỏ mới để phục vụ cho môn bóng đá, đồng thời tháo gỡ toàn bộ ghế khán đài, lắp mới theo kích thước quy định của FIFA vì ghế trước đó khá nhỏ.

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Tất cả đã diễn ra trong quãng thời gian ngắn, bây giờ sân SoFi đã có thể đón đội chủ nhà Mỹ và Paraguay. Xa hơn nữa là đội tuyển Iran, đội bóng sẽ phải di chuyển từ Tijuana của Mexico đến Mỹ thi đấu 2 trận tại sân SoFi này. Việc Mỹ chỉ cho phép Iran đá xong phải rời Mỹ ngay trong ngày, với quãng đường khoảng 500 km (hơn 6 giờ lái xe đi về), cộng thêm thủ tục ở biên giới Mỹ - Mexico, nhanh chóng trở thành một chủ đề bị dư luận phản ứng.

Bên cạnh đó, những câu chuyện như trọng tài người Somalia Omar Artan, dù có thị thực vẫn không thể nhập cảnh vào Mỹ, khiến những lo ngại về sự phối hợp giữa FIFA và chủ nhà Mỹ xuất hiện sự thiếu nhất quán. Từ đó, dẫn đến sự nguội lạnh của người hâm mộ toàn cầu.

Hai ngày nữa, đội tuyển Mỹ sẽ xuất trận, trước đó là đồng chủ nhà Mexico. Hy vọng một chiến thắng trước Paraguay sẽ giúp đội tuyển Mỹ hâm nóng cho ngày hội bóng đá thế giới. 

Thư từ Mỹ: Nước Mỹ trước giờ World Cup 2026 - Ảnh 2.

 

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