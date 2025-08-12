Khai mở thời kỳ mới

Với chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, lần đầu tiên từ gần 11 năm nay mới lại có chuyến thăm chính thức của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hàn Quốc.

Bối cảnh của sự kiện đối ngoại quan trọng này rất đặc biệt. Hàn Quốc vừa trải qua cuộc khủng hoảng chính trị và chỉ mới bình ổn trở lại với cuộc bầu cử tổng thống mới. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân là quốc khách đầu tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Việt Nam đang trong tiến trình cải cách chính trị, thể chế và xã hội sâu rộng để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian vừa qua đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ và thực chất, rất tích cực, đưa hai nước trở thành những đối tác quan trọng của nhau trên rất nhiều phương diện và mở ra triển vọng hết sức tốt đẹp cho thời gian tới.

Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam từ năm 2022, chỉ sau Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, trước cả Mỹ và Nhật Bản. Hàn Quốc là quốc gia có khối lượng đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, cung cấp vốn ODA nhiều thứ 2 trên thế giới cho Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương trùm phủ rất nhiều lĩnh vực, từ kinh tế và thương mại đến giao lưu văn hóa và hợp tác khoa học - công nghệ, đặc biệt cả về quốc phòng và an ninh. Hai bên đều đã không quá lời khi thống nhất cho rằng mối quan hệ giữa hai nước là mẫu mực về quan hệ hợp tác cho quan hệ đối ngoại của từng bên với các đối tác khác trên thế giới.

Những bước phát triển mang tính đột phá trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua là kết quả của mức độ tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau rất cao và rất bền chặt. Trên nền tảng ấy, hai bên đã gây dựng được mạng lưới rất rộng những lợi ích thiết thực và lợi ích chiến lược lâu dài chung giúp cho mối quan hệ song phương luôn phát triển tốt đẹp và ổn định. Hai bên đã có được sự đồng thuận quan điểm sâu rộng về định hướng phát triển và mục tiêu hướng tới của mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới thì cũng có nghĩa là mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển tốt đẹp mới. Ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đối với mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng như đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới chính là ở đấy. Ý nghĩa ấy thể hiện với thông điệp rằng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa có đầy đủ mọi tiền đề thuận lợi cần thiết để vươn tới và đạt được những tầm vóc và tầm cao mới vừa có sứ mệnh đóng góp xứng đáng vào những bước đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên thịnh vượng mới.