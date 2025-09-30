HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khai phóng sức bật cho siêu đô thị (*): Khơi dòng chảy nguồn nhân lực

TS ĐÀO PHẠM THỊNH, Trường Đại học Sài Gòn

TP HCM đã và đang khơi thông dòng chảy nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Với diện tích trên 6.770 km2, dân số hơn 14 triệu người, TP HCM có thế mạnh từ phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ du lịch, thương mại, tài chính…

Trách nhiệm lớn

Những khu công nghệ cao, cụm công nghiệp của TP HCM đang hình thành mối liên kết chặt chẽ, tạo sự lan tỏa cho Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung. Hệ thống cảng biển rộng lớn, trải dài như Cái Mép - Thị Vải, Cát Lái, Sài Gòn, Tân Cảng - Hiệp Phước… hay tới đây là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang tạo ra sức hấp dẫn nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới.

Điều quan trọng nữa, bên cạnh sức mạnh về thương mại, tài chính, dịch vụ, thành phố còn có lợi thế về nông nghiệp, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Khai phóng sức bật cho siêu đô thị (*): Khơi dòng chảy nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Sự phát triển của thành phố có đóng góp quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng. Trong ảnh: Ngày hội việc làm được tổ chức tại Khu Công nghệ cao TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Việc phát huy những tiềm năng và lợi thế ấy là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tương ứng với đó là yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực cũng như công tác tạo việc làm phù hợp. Vì thế, bám sát thực tế để hiệu quả hơn trong cung cấp lực lượng lao động chất lượng cho TP HCM cũng như các địa phương lân cận là trách nhiệm lớn, đương nhiên của các trường đại học, dạy nghề ở thành phố.

Nhìn nhận đúng, hành động đúng

Thực tế, tại TP HCM, cơ cấu ngành nghề đang dịch chuyển. Công nghệ số đã lan tỏa vào hoạt động buôn bán lẻ của hàng loạt hộ gia đình đến cá thể kinh doanh ăn uống, thời trang, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm… Dù vậy, nhân lực lĩnh vực này hầu như chưa được đào tạo, chủ yếu hoạt động "tay ngang", tự học, tự làm theo yêu cầu thị trường. Xa hơn, một số cơ sở sản xuất chế biến theo hình thức công nghệ cao, hiện đại vẫn phụ thuộc vào mua bán công nghệ, thậm chí nhân sự của nước ngoài.

Với những yêu cầu bức thiết của siêu đô thị, việc phân định cấu trúc lao động, cơ cấu ngành nghề nhằm phát huy khả năng, kỹ năng của hơn 10 triệu cá nhân là tối cần thiết. Trong đó, nhiều ngành, lĩnh vực có triển vọng như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kinh tế số, tăng trưởng xanh, quản trị… đã và đang được chú trọng.

Để dẫn dắt và hiện thực hóa ưu tiên trên, song song với định hướng nghề, những hội thảo khoa học, các nghiên cứu về nguồn lao động cần được tiến hành. Từ đó, sự phát triển của thành phố dưới đóng góp chất lượng của lực lượng lao động sẽ mạnh mẽ hơn. 

Khẳng định tầm vóc, bản sắc

TP HCM sau hợp nhất giống như một con tàu lớn, vừa ra khơi với thủy thủ đoàn đông đảo và đa dạng.

Con tàu mang tính chất siêu đô thị ấy trong hành trình sắp tới được nhìn nhận không chỉ bằng con số tăng trưởng hay chiều cao tòa nhà mà còn là bản sắc nghĩa tình, chăm lo đời sống, bảo đảm mọi cá nhân thụ hưởng tốt nhất... Tầm vóc ấy, bản sắc ấy được góp nên từ nguồn nhân lực thành thạo về kỹ năng, nhiệt tình trong cống hiến. Ngọc Kỳ

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 29-9

