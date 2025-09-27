HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Bình yên, an toàn để phát triển

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Cùng với giữ vững trật tự an toàn xã hội, các mặt công tác của Công an TP HCM góp phần tạo thiện cảm cho người dân, bạn bè quốc tế khi tới thành phố

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đánh giá nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công an TP HCM là chặng đường đầy thử thách và có nhiều thành công đáng tự hào.

Nhiều thành tựu nổi bật

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là thời điểm phòng chống đại dịch COVID-19, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM đã chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được, tháng 8-2024, Công an TP HCM vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ Công an TP HCM đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Thành ủy những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Từ đó, an ninh chính trị tiếp tục giữ vững ổn định. Những âm mưu từ thế lực phản động, khủng bố, cơ hội chính trị được chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn diễn ra trong an ninh, an toàn tuyệt đối.

Những tội phạm, tệ nạn phức tạp như ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài; tội phạm "tín dụng đen"; tội phạm đường phố tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Nhờ thế, xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân, du khách, bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại thành phố.

- Ảnh 1.

Công an TP HCM thường xuyên ra quân vì sự bình yên của thành phố

Trong ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào công tác, chuyển đổi số… Công an TP HCM luôn gương mẫu đi đầu, kết quả chỉ số cải cách hành chính trong nhiệm kỳ luôn đạt loại xuất sắc. 

Về phát huy truyền thống tương thân tương ái, đơn vị tiếp tục tiên phong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình có công với cách mạng gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực được nhân rộng trong toàn quốc.

Những thành tựu của đơn vị đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; tạo thuận lợi cao nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.

Xác định nhiệm vụ ưu tiên

Trong nhiệm kỳ tới, Công an TP HCM tập trung 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt để hoàn thành 22 chỉ tiêu Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Theo đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục gương mẫu, tăng tốc trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là "bộ tứ trụ cột" 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, trong thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; tham mưu vận hành thực chất, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp…

Công an thành phố cũng tập trung công tác chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Thành ủy TP HCM; xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh cơ sở, an ninh dữ liệu, an ninh công nhân; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm. 

Đồng thời với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố cũng như tổ chức Đảng trực thuộc.

Công an thành phố cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác Hội Phụ nữ, Công đoàn và phong trào thanh niên Công an TP HCM phát triển mạnh mẽ gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm hay sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến...

Triển khai giải pháp đấu tranh phòng chống, kéo giảm các loại tội phạm; xây dựng, chuyển hóa địa bàn không ma túy, tệ nạn xã hội, địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, du lịch… là nội dung nữa được Công an TP HCM chú trọng. 

Khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Theo Công an TP HCM, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đều được Đảng bộ Công an TP HCM thể chế hóa, cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện hiệu quả với nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo.

- Ảnh 3.

Bộ Công an chúc mừng những thành tựu Công an TP HCM đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Công an TP HCM đạt được.

Về tổng quát, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá Đảng bộ Công an TP HCM nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an TP HCM.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9

