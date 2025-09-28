HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vững vai trò tiên phong

LÊ VĨNH

Đảng bộ TP HCM khẳng định vai trò lãnh đạo, đưa thành phố đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử...

Tại TP HCM, hiệu quả phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh mang nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đô thị tiên phong

Nhiệm kỳ 2020-2025, ba địa phương TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, TP HCM bây giờ tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đóng góp tỉ trọng lớn vào ngân sách quốc gia với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội. 

Đây cũng là nơi hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước, tạo nên một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng chất lượng quản trị, đổi mới mô hình phát triển bền vững.

Quan điểm phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế được nhận thức sâu sắc hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Công tác liên kết vùng có bước thay đổi đáng kể về tư duy và hành động, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Tiềm lực quốc phòng - an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng củng cố vững mạnh. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thực chất.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, bộ máy chính quyền nói riêng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân được nâng cao… là những dấu ấn quan trọng nữa.

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vững vai trò tiên phong- Ảnh 1.

TP HCM được tin tưởng tiếp tục vai trò tiên phong trong giai đoạn mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Vững vàng bản lĩnh

Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, những kết quả tích cực của nhiệm kỳ 2020-2025 có được là nhờ vào việc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và hỗ trợ tích cực bằng những cơ chế, chính sách đặc thù rất hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn các bộ, ngành trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng với đó, các cấp ủy vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương; kiên trì công tác giáo dục cán bộ, đảng viên và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, phát huy được khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được chú trọng đổi mới, những chủ trương, nghị quyết của Đảng được vận dụng sáng tạo, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động. 

Đồng thời, phát huy được sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, huy động được sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, kiều bào trong và ngoài nước.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM - nhận xét Đảng bộ TP HCM đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đưa thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nên đô thị phát triển và hội nhập, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Bà Phạm Phương Thảo tin tưởng: "Bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ TP HCM sẽ tiếp tục được khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nét đẹp văn hóa, tình người chính là nguồn sức mạnh đi lên của Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng". 

Tầm vóc siêu đô thị

Diện mạo TP HCM thay đổi từng ngày. Hàng loạt công trình trọng điểm như tuyến metro số 1, Vành đai 3, cầu Ba Son, nút giao An Phú... không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đô thị mà còn tạo động lực phát triển mới cho cả khu vực phía Nam.

Với du lịch, hành lang ven biển hiện đại cùng những tuyến kết nối nhanh đến sân bay Long Thành sẽ mở cơ hội "cất cánh" cho Hồ Tràm - Bình Châu, đưa du lịch biển trở thành mũi nhọn. Xa hơn, sự cộng hưởng giữa cảng biển Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành hứa hẹn hình thành trung tâm logistics đa phương thức tầm khu vực, nơi cảng, sân bay, đường cao tốc và tương lai là đường sắt hội tụ.

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Vững vai trò tiên phong- Ảnh 3.

Cầu Phước An - một công trình kết nối liên vùng mang tính chất đột phá - đang được nỗ lực rút ngắn thời điểm hoàn thành. Ảnh: NGỌC GIANG

Thành phố cũng khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực xã hội, bài học từ đại dịch đã thôi thúc thành phố củng cố hệ thống y tế, nâng cao năng lực dự phòng và chăm sóc sức khỏe cơ sở. Chính sách an sinh xã hội được triển khai quyết liệt với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

P.Anh - N.Giang

_______________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9

