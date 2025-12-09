Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

Ngày 8-12, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã dự lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng). Cửa khẩu quốc tế Tân Nam có tổng vốn đầu tư 274 tỉ đồng, quy mô hơn 24 ha với 5 hạng mục chính: Quốc môn cao gần 26 m, trạm kiểm soát liên hợp diện tích 3.500 m², trạm biên phòng 1,44 ha, tuyến trục dài 1,2 km cùng hệ thống hạ tầng điện, nước, thông tin, phòng cháy - chữa cháy, khu hành chính và bãi xuất nhập hàng hóa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là "cầu nối hữu nghị, hợp tác, chia sẻ và phát triển chung" giữa Việt Nam - Campuchia. Theo Thủ tướng, cửa khẩu mới mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu hàng hóa, du lịch, dịch vụ và nâng chất lượng đời sống nhân dân khu vực biên giới theo hướng hài hòa - bền vững.

Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự lễ khai trương cặp cửa khẩu

Để cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey vận hành thông suốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp theo định hướng "5 tăng cường". Trước hết là tăng cường quản lý biên giới và bảo đảm an ninh - trật tự, đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại. Song song đó là đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kết nối hạ tầng, nhất là các trục giao thông xuyên biên như cao tốc TP HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát nhằm hình thành chuỗi logistics biên giới. Việc hoàn thiện quy hoạch hạ tầng số, lưới điện và khu thương mại biên giới sẽ giúp doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả lợi thế địa kinh tế cửa khẩu.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng nhấn mạnh thời gian tới, những cửa khẩu biên giới quốc tế khác sẽ được nâng cấp hoặc thành lập mới, cùng với các cơ sở hạ tầng đã và đang được xây dựng, nâng cấp sẽ phục vụ, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất và kết nối hợp tác, đầu tư, du lịch, dòng chảy hàng hóa, nông sản, đi lại của người dân hai nước.

Trong cuộc hội đàm cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự hợp tác Việt Nam - Campuchia có bước tiến tích cực. Kim ngạch thương mại đạt 10,4 tỉ USD trong 11 tháng năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến lên 12 tỉ USD cả năm. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 của Campuchia.

Cả hai bên thống nhất sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỉ USD, như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt.

Hai Thủ tướng cũng thống nhất rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết "Hiệp định về quản lý cửa khẩu" và "Hiệp định về quy chế quản lý biên giới" nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu, quản lý cửa khẩu, đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Khẩn trương điều chỉnh, triển khai hiệu quả quy hoạch Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10%-10,5% trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, hoàn thành chậm nhất trong tháng 1-2026. Tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích hợp tác công - tư, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác, đầu tư sang Campuchia; phát huy lợi thế lân cận với TP HCM. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II. Quyết liệt giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn (Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh).



