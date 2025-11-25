HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày 19-12-2025, thông tuyến hơn 66 km đường Vành đai 3

Ngọc Quý

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ 4 dự án thành phần vành đai 3 TPHCM, yêu cầu thông xe đúng hạn.

Chiều 25-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm 4 dự án thành phần đường Vành đai 3. 

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, then chốt phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế phía Nam, thuộc kế hoạch 3.000 km đường cao tốc. Buổi họp tập trung giải phóng mặt bằng, di dời đường điện và đảm bảo vật liệu thi công.

19-12-2025 sẽ thông tuyến hơn 66 km đường Vành đai 3 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại cuộc họp kiểm điểm 4 dự án thành phần đường Vành đai 3

Mưa làm chậm tiến độ thi công
19-12-2025 sẽ thông tuyến hơn 66 km đường Vành đai 3 - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông báo cáo tại cuộc họp

Phó Giám đốc Ban Giao thông Lê Ngọc Hùng báo cáo, dự án dài 76,34 km, đi qua TPHCM và hai tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh (trước đây là Long An), chia thành 8 dự án thành phần gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, dự án khởi công từ 2023 và dự kiến khai thác năm 2026.

Về di dời hạ tầng điện cao thế, TPHCM đang lắp dựng trụ và dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025; Đồng Nai đã di dời 2/8 trụ, còn 2 trụ chờ bàn giao mặt bằng; Tây Ninh hoàn thành di dời trong tháng 10-2025. Công tác thi công được phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm, triển khai 3 ca, 4 kíp, tập trung bù sản lượng chậm.

Khó khăn chính đến từ thời tiết bất lợi, từ tháng 8 đến nay có 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới khiến mưa chiếm 55% số ngày, ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công. Công tác di dời hạ tầng tại một số dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, chờ lịch cắt điện. Đồng thời, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao do nhiều dự án trọng điểm đồng loạt thi công, gây khan hiếm đá xây dựng, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu thành phần 1, 3 và 5.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện còn một số vị trí trụ điện 220 và 500 kV, trong đó 2 trụ đã di dời, dự kiến ngày 26-11 di dời thêm 2 trụ, 4 trụ còn lại đang xây dựng. Các vị trí này không ảnh hưởng đến việc thông xe kỹ thuật dự kiến vào 19-12. 

Về tiến độ thi công, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành nền đá và thảm nhựa 3 km trong tổng số 5 km tuyến chính, dự kiến từ nay đến 19-12 sẽ hoàn thiện toàn bộ. Đường song hành hơn 5 km cũng đang được đẩy nhanh, gồm đoạn song hành với đường 1A và đoạn song hành cầu Nhơn Trạch. Toàn tuyến dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 30-4-2026, khai thác trước 30-6-2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, hiện các điều kiện thi công đã cơ bản hoàn tất, bao gồm mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Gói thầu XL5 còn 1 trụ điện cao thế nhưng các đơn vị sẵn sàng cắt điện để phối hợp thi công. 

Trước đây thiếu cát gây khó khăn, nay các mỏ đá tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương đã nâng công suất, mỏ Thường Tân 6 đạt 4,1 triệu m³ đá. Trong 100 ngày thi đua vừa qua, 47 ngày mưa làm ảnh hưởng tiến độ, vì vậy từ tháng 11 các chủ đầu tư, nhà thầu phải tăng tốc thi công và quản lý dự án. 

Một số hạng mục bổ sung như nút giao Tân Vạn XL5 đã hợp nhất vào dự án thành phần 1, khu vực cầu Bình Gởi được bổ sung một cầu vượt sông Sài Gòn, nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch. Dự kiến toàn bộ tuyến sẽ đưa vào khai thác trước 30-6-2026.

Thông tuyến hơn 66 km dịp 19-12

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), cho biết công tác đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao Tân Vạn đã được các đơn vị triển khai đồng bộ, phân luồng hợp lý để vừa đảm bảo an toàn, vừa đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến ngày 19-12-2025, dự kiến thông xe kỹ thuật và thông tuyến 66,3 km/70,1 km, riêng 6,2 km thuộc DATP1 Tân Vạn – Nhơn Trạch đã hoàn thành. Trong đó, thông xe kỹ thuật 29,2 km gồm các đoạn thuộc DATP1 TP Thủ Đức cũ, DATP3 Đồng Nai, DATP5 Bình Dương (cũ) và DATP7 Tây Ninh; thông tuyến 37,1 km gồm DATP1 tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và DATP5 Bình Dương trước đây. Các đoạn còn lại như nút giao Tân Vạn và nút giao Bình Chuẩn tiếp tục thi công.

19-12-2025 sẽ thông tuyến hơn 66 km đường Vành đai 3 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng)

Đến ngày 30-4-2026, toàn bộ 70,1 km dự kiến thông xe kỹ thuật và thông tuyến, hoàn thành toàn dự án trước ngày 30-6-2026. UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Vạn vào DATP1, hiện đang được Sở Xây dựng xem xét.

Về giải ngân, dự án 2025 được bố trí 10.385 tỉ đồng, đến nay giải ngân đạt 46%, một số chủ đầu tư còn chậm. Bộ Xây dựng kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vật liệu, tăng tốc thi công, bám sát tiến độ và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch năm 2025. Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo để các địa phương và đơn vị khẩn trương triển khai.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết qua 3 lần kiểm tra, TPHCM và Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhà thầu thi công nỗ lực triển khai 3 ca, 4 kíp, đặc biệt công tác di dời hạ tầng điện cao thế đã tiến triển, với Tây Ninh hoàn thành trong tháng 10, TP HCM dự kiến hoàn tất di dời trụ điện nút giao Tân Vạn trong tháng 11, Đồng Nai bàn giao 2 trụ trong tháng 12.

imgPhó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính
Khó khăn vướng mắc ở đâu phải tháo gỡ ở đó, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện, không để phát sinh lãng phí, giải ngân phải đạt 100% theo tiến độ thi công

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu UBND TPHCM, Đồng Nai và các tỉnh liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vật liệu xây dựng, theo dõi sát tình hình thời tiết và điều kiện thi công. UBND TPHCM được chỉ đạo hoàn thiện thủ tục nút giao Tân Vạn và rà soát các công trình khởi công mới, đảm bảo đầy đủ thủ tục và chuẩn bị thông xe kỹ thuật theo đúng lộ trình.

Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới tại dự án đường Vành đai 3

Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới tại dự án đường Vành đai 3

(NLĐO) - Dự án đường Vành đai 3 qua tỉnh Tây Ninh được triển khai thi công với 3 gói thầu chính, bảo đảm tiến độ yêu cầu với giá trị xây dựng đạt hơn 87%.

TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

(NLĐO) - UBND TPHCM chấp thuận bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Dự án Vành đai 3, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư.

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước

