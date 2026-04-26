Khai trương tổ hợp giải trí ẩm thực bên bờ di sản

Tối 25-4, VUI-Fest Ha Long, tổ hợp giải trí - ẩm thực mang phong cách "thương cảng phồn vinh" đã chính thức ra mắt tại Bãi Cháy, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) mang tới một không gian trải nghiệm đêm bên vịnh di sản độc đáo cho người dân và du khách, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30-4, 1-5.

VUI-Fest Ha Long tọa lạc tại Sun Porto Town, Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy

Đây được xem là một bước đi của du lịch Quảng Ninh trong hành trình trở thành điểm đến du lịch bốn mùa.

Tâm điểm của đêm khai trương là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản. Trong chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, những chiếc thuyền hợp nhất tạo thành hình tượng "con rồng ánh sáng" vươn mình trên mặt vịnh, biểu trưng cho huyền thoại kiến tạo kỳ quan Hạ Long.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "thương cảng phồn vinh", tổ hợp tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất di sản trong diện mạo đương đại, nơi văn hóa bản địa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại.

Hình ảnh thuyền buồm cũng gợi nhắc biểu tượng du lịch của vùng di sản một thời. Trước khi tàu máy và động cơ "chân vịt" thay thế sức gió từ thập niên 1990, những con thuyền mộc với cánh buồm no gió từng là phương tiện giao thông chủ đạo của cư dân vùng duyên hải Đông Bắc bộ. Việc tái hiện hình ảnh ấy trong một sản phẩm giải trí hiện đại không chỉ khơi dậy ký ức văn hóa biển, mà còn chuyển hóa biểu tượng truyền thống thành ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Ngay sau cao trào thủy diễn là màn pháo hoa tầm cao bùng nổ cảm xúc tại VUI-Fest Ha Long. Hàng ngàn quả pháo với hơn 50 hiệu ứng đa tầng được trình diễn trên nền trời vịnh di sản, kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng. VUI-Fest Ha Long lúc này đã vượt khỏi khuôn khổ một khu chợ đêm thông thường để trở thành tổ hợp giải trí đẳng cấp. Hàng ngàn du khách thích thú check-in cảnh tượng rực rỡ chưa từng có này tại miền di sản.

Bên cạnh show diễn cùng màn pháo hoa rực rỡ, VUI-Fest Ha Long còn mở ra một không gian giải trí - ẩm thực đặc sắc chưa từng có tại Bãi Cháy. VUI-Fest Port, sân khấu nghệ thuật mang cảm hứng bến cảng là điểm hẹn thu hút của các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố. Những chiếc buggy được "hô biến" thành sân khấu di động với hệ thống âm thanh và LED rực rỡ, lan tỏa năng lượng lễ hội dọc tuyến phố.

Hàng ngàn du khách đổ về “thương cảng” VUI-Fest Ha Long ngày khai trương

Song song với các hoạt động trình diễn, VUI-Fest còn tái hiện tinh thần giao thương qua các trạm trải nghiệm sáng tạo và khu đấu giá, nơi du khách khám phá sản phẩm thủ công, quà tặng thiết kế và tham gia các hoạt động tương tác. Hệ thống 100 kiosk ẩm thực đa dạng, kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí - ẩm thực về đêm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Bắc, cho biết: "VUI-Fest Ha Long là sản phẩm du lịch chiến lược trong hệ sinh thái du lịch của tập đoàn tại Quảng Ninh. Mục tiêu là kiến tạo một không gian lễ hội giải trí sôi động suốt bốn mùa, giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời từng bước định hình Bãi Cháy trở thành trung tâm trải nghiệm đêm năng động bậc nhất miền Bắc."

Cát Bà đón dòng khách lớn đêm khai trương VUI-Fest, vịnh trung tâm bùng nổ không khí lễ hội

Cũng trong ngày 25-4, Tập đoàn Sun Group đã chính thức khai trương Chợ đêm sáng tạo VUI-Fest Cat Ba và Nhà hàng bia Sun Bavaria Cat Ba (TP Hải Phòng) đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của Cát Bà với hệ sinh thái du lịch đa tầng, sôi động suốt ngày đêm bên bờ vịnh di sản.

Sự kiện không chỉ đánh dấu một điểm hẹn giải trí - ẩm thực mới của đảo, mà còn được xem là "cú hích" để Cát Bà từng bước trở thành trung tâm du lịch - giải trí không ngủ miền Bắc, gia tăng vị thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực.