Giáo dục

Khám chữa bệnh miễn phí cho 2.500 người dân

Yến Anh

(NLĐO)- Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho 2.500 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chương trình "Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí" tại xã Kiều Phú, Hà Nội từ ngày 17 đến 25-1-2026. Chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc, giảng viên và sinh viên y khoa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí 2.500 người dân - Ảnh 1.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho 2.500 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, khẳng định đây là hoạt động truyền thống của Học viện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", đồng thời góp phần phát huy giá trị của y học cổ truyền Việt Nam trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã cử đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề, bảo đảm việc khám, tư vấn được thực hiện chu đáo, hiệu quả, đúng đối tượng.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí 2.500 người dân - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị thực hiện tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng chính sách và người cao tuổi trên địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, việc tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí 2.500 người dân - Ảnh 3.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội luôn khuyến khích và ủng hộ các mô hình phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ sở y tế tuyến trung ương trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội của Thủ đô.

Chương trình được tổ chức thành 5 đợt tại 5 điểm dân cư trên địa bàn xã Kiều Phú. Mục tiêu là khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc cho khoảng 2.500 người dân. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí 2.500 người dân - Ảnh 4.

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí được tổ chức thành 5 đợt tại 5 điểm dân cư

Các bác sĩ không chỉ thăm khám, kê đơn điều trị mà còn tư vấn cho người dân về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe lâu dài, đặc biệt với người cao tuổi. Bên cạnh đó, Ban tổ chức chuẩn bị các phần quà gồm thuốc men và nhu yếu phẩm để trao tặng người dân. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí 2.500 người dân - Ảnh 5.

Ban tổ chức chuẩn bị các phần quà gồm thuốc men và nhu yếu phẩm để trao tặng người dân

Tin liên quan

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên

(NLĐO)- Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên... đồng loạt công bố điểm chuẩn với ngành cao nhất là Y khoa.

