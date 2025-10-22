Khám mắt miễn phí, hỗ trợ chi phí phẫu thuật tật khúc xạ cho người dân

Ngày 22-10, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động.

Bệnh viện có tổng diện tích 10.000 m² với 10 tầng chức năng; được trang bị 100% thiết bị chuyên dụng mới về lĩnh vực mắt, nhập khẩu từ các thương hiệu y khoa như Zeiss (Đức), Schwind (Đức), Alcon (Mỹ), Topcon (Nhật Bản).

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn thực hiện khám mắt tổng quan và chuyên sâu về mắt

Bệnh viện sẽ thực hiện các chức năng: Khám chữa bệnh về mắt, phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, điều trị tật khúc xạ bằng công nghệ Laser, phẫu thuật mộng, quặm, sụp mi, tạo hình thẩm mỹ vùng mắt – mặt…

Theo BS Nguyễn Đăng Dũng, lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, đơn vị luôn chú trọng đem ánh sáng đến cộng đồng với nhiều hoạt động được triển khai như chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức từ Bắc vào Nam; tầm soát, tư vấn điều trị và nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt cho người dân khu vực phía Nam...

Nhân dịp khai trương, bệnh viện có các chương trình ưu đãi như miễn phí khám mắt tổng quát (trị giá 350.000 đồng) và các mức hỗ trợ: 100% chi phí khám chuyên sâu phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, 50% chi phí phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, 35% chi phí phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, 20% chi phí mua kính…



