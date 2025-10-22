HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Khám mắt miễn phí, hỗ trợ chi phí phẫu thuật tật khúc xạ cho người dân

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn đang triển khai khám mắt miễn phí (350.000 đồng/suất), hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật tật khúc xạ cho cộng đồng.

Ngày 22-10, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động. 

Bệnh viện có tổng diện tích 10.000 m² với 10 tầng chức năng; được trang bị 100% thiết bị chuyên dụng mới về lĩnh vực mắt, nhập khẩu từ các thương hiệu y khoa như Zeiss (Đức), Schwind (Đức), Alcon (Mỹ), Topcon (Nhật Bản).

Thêm một địa chỉ khám, điều trị mắt uy tín - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn thực hiện khám mắt tổng quan và chuyên sâu về mắt

Bệnh viện sẽ thực hiện các chức năng: Khám chữa bệnh về mắt, phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, điều trị tật khúc xạ bằng công nghệ Laser, phẫu thuật mộng, quặm, sụp mi, tạo hình thẩm mỹ vùng mắt – mặt…

Theo BS Nguyễn Đăng Dũng, lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, đơn vị luôn chú trọng đem ánh sáng đến cộng đồng với nhiều hoạt động được triển khai như chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức từ Bắc vào Nam; tầm soát, tư vấn điều trị và nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt cho người dân khu vực phía Nam...

Nhân dịp khai trương, bệnh viện có các chương trình ưu đãi như miễn phí khám mắt tổng quát (trị giá 350.000 đồng) và các mức hỗ trợ: 100% chi phí khám chuyên sâu phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, 50% chi phí phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, 35% chi phí phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, 20% chi phí mua kính…


Tin liên quan

Sự thật về người đàn ông lớn tiếng tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Sự thật về người đàn ông lớn tiếng tại Bệnh viện Mắt TP HCM

(NLĐO)- Bệnh viện Mắt TP HCM cho rằng rất lấy làm tiếc vì hình ảnh không đẹp trong đoạn clip khiến dư luận xã hội quan tâm.

Hành động đẹp, ý nghĩa tại Bệnh viện Mắt TP HCM

(NLĐO) - Không chỉ là nơi điều trị chuyên môn hàng đầu, Bệnh viện Mắt TP HCM còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bán sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị mắt

(NLĐO)- Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị về mắt.

khám chữa bệnh Bệnh viện Mắt Trang thiết bị Tật khúc xạ
