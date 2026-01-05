HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khám phá "giảng đường mở" dành cho sinh viên báo chí - truyền thông

Huế Xuân

(NLĐO) - "Nếu chọn nghề báo, hãy viết bằng lương tâm. Nếu làm truyền thông, hãy truyền đi điều thiện".

Đó là những lời nhắn nhủ của ThS Nguyễn Minh Thăng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, dành cho sinh viên ngành báo chí - truyền thông tại lễ khai khai mạc sự kiện "Sắc Báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành" tổ chức ngày 5-1. 

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên các ấn phẩm diện mạo báo chí của 34 tỉnh, thành số ra đầu tiên theo cấu trúc hành chính mới (tháng 7-2025) được giới thiệu toàn cảnh và đầy đủ nhất đến công chúng. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khám phá "Giảng đường mở" dành cho sinh viên báo chí - truyền thông - Ảnh 1.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam (áo xanh), giới thiệu với sinh viên về những tờ báo báo xưa. Ảnh: Ý Như

Khám phá "Giảng đường mở" dành cho sinh viên báo chí - truyền thông - Ảnh 2.

Tại triển lãm, 34 số báo đầu tiên đại diện cho 34 tỉnh, thành mới được trưng bày tập trung. Không chỉ thể hiện sự đổi mới về thiết kế như: Logo, kiểu chữ, bố cục trình bày, các ấn phẩm còn phản ánh rõ lộ trình tinh gọn, hướng đến xây dựng các cơ quan truyền thông đa phương tiện trong kỷ nguyên số. Ảnh: Ý Như

Triển lãm không chỉ phản ánh sự thay đổi về tên gọi hay cơ cấu hành chính mà là minh chứng cho một nền báo chí Việt Nam đang chuyển mình và có những dấu ấn phát triển mạnh mẽ. 

Sự kiện chính là giảng đường mở để giúp sinh viên học hỏi từ cách làm báo trong gian khó của các thế hệ đi trước, nhận diện rõ cơ hội và thách thức của nghề báo trong bối cảnh chuyển đổi số.

“Nếu chọn nghề báo, hãy viết bằng lương tâm. Nếu làm truyền thông, hãy truyền đi điều thiện. Công nghệ có thể thay đổi nhưng sự trung thực, tính chiến đấu và tính nhân văn của người làm báo là những giá trị bất biến” - ThS Thăng nhắn nhủ. 

Khám phá "Giảng đường mở" dành cho sinh viên báo chí - truyền thông - Ảnh 3.

Sinh viên học hỏi từ cách làm báo trong gian khó của các thế hệ đi trước

Song song với triển lãm, tọa đàm "Truyền thống và Tiếp nối" đã diễn ra với sự tham gia của các nhà báo lão thành. Các diễn giả đã cùng trao đổi về giá trị của báo Xuân, nét văn hóa đặc trưng của báo chí Việt Nam...

truyền thông triển lãm khám phá VOV giảng đường sinh viên báo chi giảng đường mở
