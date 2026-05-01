Khám phá Địa đạo An Thới - “thành trì trong lòng đất” ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Địa đạo An Thới là công trình quân sự độc đáo, minh chứng cho ý chí bám trụ kiên cường của quân và dân Tây Ninh thời kháng chiến chống Mỹ

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 1.

Địa đạo An Thới là công trình độc đáo, được hình thành trong kháng chiến chống Mỹ, ghi dấu ý chí bám trụ kiên cường của quân và dân Tây Ninh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 2.

Ẩn mình dưới lòng đất tại phường An Tịnh, địa đạo không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong chiến đấu.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 3.

Theo tư liệu, giai đoạn 1961-1965, trước các cuộc càn quét liên tục của địch, Huyện ủy Trảng Bàng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống địa đạo liên hoàn tại ấp An Thới nhằm phục vụ chiến lược bám đất, giữ làng.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 4.

Đến giai đoạn 1966-1968, công trình tiếp tục được mở rộng, hoàn thiện thành hệ thống chiến đấu liên hoàn, kết nối với hầm bí mật, giao thông hào và các trận địa trên mặt đất.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 5.

Địa đạo được thiết kế theo dạng zích-zắc, sâu khoảng 3 m, rộng 0,8-1 m, cao 1,2-1,4 m. Kết cấu nhiều đoạn gấp khúc giúp hạn chế sức công phá của bom đạn. Từ lòng địa đạo, các lỗ châu mai được bố trí hợp lý, tạo điều kiện cho lực lượng bên trong quan sát và chiến đấu hiệu quả.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Thơ (56 tuổi, người trông coi di tích) cho biết trước đây, hệ thống địa đạo dài nhiều km, song hiện nay khoảng 750 m khu trung tâm đã được bảo tồn để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 7.

Trong khuôn viên di tích, khu tượng đài là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Những trận đánh tại đây góp phần vào thắng lợi của chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975, đưa đất nước đến ngày toàn thắng 30-4-1975.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 8.
Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 9.
Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 10.

Ngoài ra, khu trưng bày với lối đi lát đá tổ ong cùng các hiện vật như súng M79, M16 – chiến lợi phẩm thu được trong chiến đấu – góp phần tái hiện sinh động một thời kỳ lịch sử.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 11.

Năm 1993, Địa đạo An Thới được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, với tổng diện tích bảo vệ hơn 3 ha.

Khám phá Địa đạo An Thới - di tích lịch sử quân sự Tây Ninh 2026 - Ảnh 12.

Cùng với Địa đạo Củ Chi, Địa đạo An Thới là minh chứng sống động cho tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Tin liên quan

Hình ảnh người dân tìm về "đầu não" cách mạng miền Nam dịp Lễ 30-4 và 1-5

Hình ảnh người dân tìm về “đầu não” cách mạng miền Nam dịp Lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, người dân từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đổ về Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, lắng lại trước dấu tích chiến tranh

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm thi công, Quốc lộ 50 diện "áo mới", thông thoáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi rõ rệt

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

(NLĐO) - Chương trình là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi "Những ngày văn học, nghệ thuật TP HCM" lần thứ nhất.

