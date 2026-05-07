Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?

N.Dung

(NLĐO) - Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình, doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm khám định kỳ cho người lao động.

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng y tế và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia. Kết quả khám sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Khám sức khỏe toàn dân miễn phí: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao? - Ảnh 1.

Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai theo lộ trình và nhóm ưu tiên, nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giảm chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân, bảo đảm chăm sóc sức khỏe liên tục suốt vòng đời.

Phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện sẽ được triển khai theo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Đối với người lao động, kế hoạch nêu rõ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tiếp tục thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Theo Điều 21 của luật này, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần cho người lao động. Riêng người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người khuyết tật; lao động chưa thành niên và lao động cao tuổi phải được khám ít nhất 6 tháng một lần.

Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí công việc, trước khi chuyển sang công việc nặng nhọc, độc hại hơn hoặc sau khi phục hồi từ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để trở lại làm việc.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoàn thành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong tháng 5. Cục Phòng bệnh phối hợp xây dựng hướng dẫn chuyên môn và theo dõi, giám sát việc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng, hoàn thành trước ngày 31-12-2027.

Khám sức khỏe toàn dân miễn phí: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao? - Ảnh 2.

Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ, lập sổ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế cũng yêu cầu trước ngày 30-5, Sở Y tế các tỉnh, thành phải xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Sở Y tế cũng phối hợp với ngành giáo dục và các trường học tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trên địa bàn.

Bộ Y tế cho biết kết quả khám sẽ được tổng hợp, lập sổ sức khỏe điện tử; đồng thời liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Dữ liệu cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tin liên quan

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

(NLĐO) – Nhiều người chủ động khám sức khoẻ định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý thông qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu và các thăm dò chức năng.

Phát hiện nhiều bệnh lý do khí hậu khắc nghiệt khi khám sức khoẻ

(NLĐO) - Một số bệnh thường gặp trong trong cộng đồng đã được các bác sĩ đầu ngành phát hiện khi khám sức khoẻ cho người dân tại tỉnh Lai Châu

Người lái xe dưới 18 tuổi có phải khám sức khoẻ?

(NLĐO) - Khám sức khỏe lái xe là điều kiện cần thiết và bắt buộc với người những muốn dự thi lái xe các hạng hoặc gia hạn giấy phép lái xe theo quy định

khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp khám chữa bệnh người lao động tai nạn lao động khám sàng lọc khám sức khỏe định kỳ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo