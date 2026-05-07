Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng y tế và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia. Kết quả khám sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo kế hoạch, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai theo lộ trình và nhóm ưu tiên, nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giảm chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân, bảo đảm chăm sóc sức khỏe liên tục suốt vòng đời.

Phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện sẽ được triển khai theo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Đối với người lao động, kế hoạch nêu rõ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tiếp tục thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Theo Điều 21 của luật này, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần cho người lao động. Riêng người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người khuyết tật; lao động chưa thành niên và lao động cao tuổi phải được khám ít nhất 6 tháng một lần.

Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí công việc, trước khi chuyển sang công việc nặng nhọc, độc hại hơn hoặc sau khi phục hồi từ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để trở lại làm việc.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoàn thành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong tháng 5. Cục Phòng bệnh phối hợp xây dựng hướng dẫn chuyên môn và theo dõi, giám sát việc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng, hoàn thành trước ngày 31-12-2027.

Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ, lập sổ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế cũng yêu cầu trước ngày 30-5, Sở Y tế các tỉnh, thành phải xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Sở Y tế cũng phối hợp với ngành giáo dục và các trường học tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trên địa bàn.

Bộ Y tế cho biết kết quả khám sẽ được tổng hợp, lập sổ sức khỏe điện tử; đồng thời liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Dữ liệu cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.