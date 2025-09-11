Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động

Tiếp tục cụ thể hoá chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn ngày 11-9 tổ chức chương trình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” năm 2025.

Hướng đến tăng cường chăm lo hiệu quả hơn về lợi ích vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên công đoàn và người lao động, chương trình mang ý nghĩa thiết thực được tổ chức với các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên - lao động.

Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng đến Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại “Ngày hội vì sức khoẻ người lao động”, công nhân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám sức khoẻ tổng quát: tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mắt, tai mũi họng… Đồng thời được tư vấn sức khoẻ miễn phí: tư vấn dinh dưỡng, sức khoẻ nghề nghiệp, cách phòng chống bệnh thường gặp...

Đo huyết áp trước khi vào khám sức khỏe

Công nhân, đoàn viên - lao động được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội vào chiều 11-9, ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, cho biết đây là hoạt động chăm lo cho sức khỏe đoàn viên - lao động của phường sau sáp nhập.

Với sự đồng hành của các đơn vị, cơ quan cùng tổ chức chương trình, ông Lâm mong rằng Công đoàn phường cùng các đơn vị có thể tiếp tục gắn kết và thực hiện thêm nhiều chương trình thiết thực hơn nữa với mục đích nâng cao sức khỏe cũng như lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động. Để người lao động có thể cùng chung tay đóng góp, cống hiến xây dựng phường Bến Thành phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, phát biểu tại lễ khai mạc " Ngày hội vì sức khỏe người lao động"

Đại diện Công đoàn phường Bến Thành trao hoa và thư cảm ơn cho đại diện Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Chương trình “Ngày hội vì sức khoẻ người lao động” năm 2025 được tổ chức đã chăm lo cho 50 công nhân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tại lễ khai mạc đã trao tặng 20 giấy khám bệnh miễn phí, 30 suất còn lại sẽ được trao tặng sau.

Trao tặng giấy khám bệnh miễn phí cho công nhân, đoàn viên - lao động

Đoàn viên - lao động nhận giấy khám bệnh miễn phí

Đoàn viên - lao động sẽ được phát giấy khám bệnh và có thể tiến hành khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn ngay sau lễ khai mạc trong 2 ngày 11 và 12-9.