Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động

Tin - ảnh: Huyền Trân

(NLĐO) - Tại “Ngày hội vì sức khoẻ người lao động”, đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí

Tiếp tục cụ thể hoá chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn ngày 11-9 tổ chức chương trình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” năm 2025.

Hướng đến tăng cường chăm lo hiệu quả hơn về lợi ích vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên công đoàn và người lao động, chương trình mang ý nghĩa thiết thực được tổ chức với các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên - lao động. 

Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng đến Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại “Ngày hội vì sức khoẻ người lao động”, công nhân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám sức khoẻ tổng quát: tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mắt, tai mũi họng… Đồng thời được tư vấn sức khoẻ miễn phí: tư vấn dinh dưỡng, sức khoẻ nghề nghiệp, cách phòng chống bệnh thường gặp... 

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 1.

Đo huyết áp trước khi vào khám sức khỏe

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 2.

Công nhân, đoàn viên - lao động được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội vào chiều 11-9, ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, cho biết đây là hoạt động chăm lo cho sức khỏe đoàn viên - lao động của phường sau sáp nhập. 

Với sự đồng hành của các đơn vị, cơ quan cùng tổ chức chương trình, ông Lâm mong rằng Công đoàn phường cùng các đơn vị có thể tiếp tục gắn kết và thực hiện thêm nhiều chương trình thiết thực hơn nữa với mục đích nâng cao sức khỏe cũng như lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động. Để người lao động có thể cùng chung tay đóng góp, cống hiến xây dựng phường Bến Thành phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 3.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, phát biểu tại lễ khai mạc " Ngày hội vì sức khỏe người lao động"

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 4.

Đại diện Công đoàn phường Bến Thành trao hoa và thư cảm ơn cho đại diện Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Chương trình “Ngày hội vì sức khoẻ người lao động” năm 2025 được tổ chức đã chăm lo cho 50 công nhân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tại lễ khai mạc đã trao tặng 20 giấy khám bệnh miễn phí, 30 suất còn lại sẽ được trao tặng sau.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 5.

Trao tặng giấy khám bệnh miễn phí cho công nhân, đoàn viên - lao động

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động- Ảnh 6.

Đoàn viên - lao động nhận giấy khám bệnh miễn phí

Đoàn viên - lao động sẽ được phát giấy khám bệnh và có thể tiến hành khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn ngay sau lễ khai mạc trong 2 ngày 11 và 12-9.

Tin liên quan

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm

(NLĐO) - 5 năm qua, công tác chăm lo cho thanh niên công nhân được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, khu nhà trọ với tổng giá trị hơn 2.343 tỉ đồng

Quy định mới về trợ cấp ốm đau cho người lao động

(NLĐO) - Người lao động tham gia BHXH được hướng dẫn chi tiết về trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết để hưởng trợ cấp ốm đau.

Giữ vững vai trò bệ đỡ

Để giữ vững vai trò bệ đỡ và khẳng định bản sắc, Công đoàn phường, xã phải được tiếp sức bằng cơ chế, nhân sự và nguồn lực phù hợp

phường bến thành công đoàn khai mạc Sức khoẻ người lao động tư vấn sức khỏe khám sức khỏe miễn phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo