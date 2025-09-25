Khẩn cấp ứng phó bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (Ragasa), Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp ban hành 2 công điện: Công điện 170 ngày 22-9, công điện 171 ngày 23-9 chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc chủ động ứng phó, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Không chủ quan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 23-9, bão số 9 càn quét qua khu vực ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 15, giật trên cấp 17, sau đó có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh dù khi vào đất liền nước ta bão giảm cấp, nhưng trên biển diễn biến vẫn rất mạnh. Các địa phương cần đặt mức cảnh báo cao nhất.

Về tác động cụ thể, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đối với tác động trên biển, trong đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó đạt cấp 8-9; vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14. Dự kiến, đến khoảng sáng 25-9, tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13-14. Dự báo khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 9 là Quảng Ninh và Hải Phòng, đặc biệt lưu ý đến gió mạnh ở khu vực ven biển. Đối với khu vực đất liền, Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên từ ngày 25-9, khu vực gió mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11. Các tỉnh như: Hải Phòng, Lạng Sơn hay phía Đông Bắc Ninh có gió mạnh cấp 7-8. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó thủ đô Hà Nội có gió cấp 6. Trọng tâm mưa là toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng lượng mưa lần này được dự báo phổ biến khoảng 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Nhiều địa phương cấm biển

Trước ảnh hưởng của bão số 9, ngày 24-9, nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, thông báo khẩn cấp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn... Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho tàu hoạt động trên biển, cũng như các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Tại Hưng Yên, UBND tỉnh ra công điện cấm biển từ 12 giờ cùng ngày, yêu cầu các đơn vị chức năng hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn và hoàn tất trước 18 giờ.

Công an đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 9. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng huy động hơn 15.400 cán bộ, chiến sĩ và 280 phương tiện ứng phó bão số 9; duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp với chính quyền, kiểm tra các khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng thấp trũng; sẵn sàng di dời dân và xử lý tình huống phát sinh. Các đơn vị kiểm đếm phương tiện, thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão, hướng dẫn neo đậu an toàn, đồng thời củng cố kho tàng, doanh trại. TP Hải Phòng đã lập 5 sở chỉ huy nhẹ và 3 sở chỉ huy bổ trợ tại các khu vực trọng điểm, cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu đánh bắt ra khơi, dừng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long và các hoạt động du lịch biển từ 14 giờ. Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi và chuẩn bị tàu CN-09 sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn. Tại Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện với 20.580 lao động, đến 15 giờ có 6.234 phương tiện/18.878 lao động đã neo đậu an toàn, còn 297 phương tiện/1.702 lao động đang hoạt động trên biển nhưng đã giữ liên lạc và tìm nơi tránh trú. Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa, khẳng định đa số tàu thuyền đã vào âu tránh trú bão, chủ động chằng chống. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát phương án, thực hiện "4 tại chỗ", sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn.

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh cấm biển từ 12 giờ. Toàn tỉnh hiện có 1.853 tàu với 5.691 lao động làm việc trên biển; đến thời điểm ngày 24-9, đã có 1.602 tàu vào nơi neo đậu an toàn. Ngoài ra, Ninh Bình có 782 lều, chòi với 894 lao động trông coi đầm, bãi đã được thông báo, hướng dẫn sẵn sàng di chuyển khi có lệnh. UBND tỉnh Nghệ An ban hành công điện khẩn số 36, yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền ra khơi kể từ 12 giờ để ứng phó với bão số 9; nhiều thủy điện tại Nghệ An thông báo vận hành xả nước trong hồ chứa, bảo đảm công tác phòng chống bão lũ cũng như an toàn hồ đập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý nguyên tắc ứng phó với bão là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ. Lưu ý, sau bão số 9 có khả năng một cơn bão khác sẽ đi vào biển Đông, do vậy các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.

Trung Quốc, Philippines thiệt hại nặng Theo Tân Hoa xã, hôm 24-9 các lớp học, hoạt động sản xuất, giao thông công cộng và hoạt động kinh doanh đã bị tạm dừng tại một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc khi cơn bão Ragasa sắp áp sát. Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã duy trì cảnh báo màu cam đối với cơn bão này, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ của Trung Quốc. Theo hãng tin AP, gần 1,9 triệu người đã được di dời trên toàn tỉnh Quảng Đông. Từ trưa 24-9, trạm khí tượng ở TP Giang Môn đã ghi nhận sức gió giật lên tới 241 km/giờ, trong khi sóng lớn liên tục ập vào bờ biển TP Chu Hải, mưa lớn và cây cối ngã đổ khắp nơi. Mưa lớn khiến một hồ chắn ở huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan (Trung Quốc) tràn bờ hôm 23-9. Nước lũ đã phá hủy một cây cầu, cuốn trôi xe cộ ở thị trấn Quảng Phúc. Chính quyền địa phương cho biết 14 người đã thiệt mạng và 124 người khác trong thị trấn đã mất liên lạc, 34 người khác bị thương. Trước đó, ít nhất 10 người thiệt mạng tại Philippines do cơn bão, bao gồm 7 ngư dân trên một chiếc thuyền bị sóng lớn đánh úp ngoài khơi thị trấn Santa Ana, tỉnh Cagayan, miền Bắc đất nước hôm 22-9. Năm ngư dân khác vẫn mất tích.

Bão số 10 hình thành hướng vào biển Đông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 23-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Bualoi, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đây là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự kiến trong khoảng 2 ngày tới (đêm 26-9), bão sẽ đi vào biển Đông và nhiều khả năng trở thành bão số 10. "Các dự báo hiện còn phân tán cả về quỹ đạo và cường độ. So với bão số 9, nhận định ban đầu cho thấy cường độ cực đại của Bualoi có thể không mạnh bằng. Tuy nhiên, do tác động đến đất liền Việt Nam vẫn còn xa, không loại trừ khả năng bão số 10 sẽ gây ảnh hưởng lớn tương đương, thậm chí mạnh hơn bão số 9" - ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.



