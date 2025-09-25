Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25-9, tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự kiến, trưa nay, bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.



Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong đó, một cơn bão khác mang tên Bualoi chuẩn bị vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 7 giờ ngày 25-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Bualoi cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Dự báo tới 7 giờ ngày 26-9, tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Bão Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, có khả năng mạnh thêm.

Bão Bualoi dự báo rất mạnh, giật tới cấp siêu bão

Đến 7 giờ ngày 27-9, bão Bualoi ở khoảng 14,7 độ vĩ Bắc; 118,1 độ kinh Đông đi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 12,5-17,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 116,0 độ kinh Đông. Phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Tới 7 giờ ngày 28-9, tâm bão Bualoi ở khoảng 15,9 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 13,0-18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối và đêm ngày 26-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15.

Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Bualoi là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. "Các dự báo hiện còn phân tán cả về quỹ đạo và cường độ. So với bão số 9, nhận định ban đầu cho thấy cường độ cực đại của Bualoi có thể không mạnh bằng. Tuy nhiên, do tác động đến đất liền Việt Nam vẫn còn xa, không loại trừ khả năng bão số 10 sẽ gây ảnh hưởng lớn tương đương, thậm chí mạnh hơn bão số 9" - ông Lâm cho biết.