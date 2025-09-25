Khẩn cấp ứng phó bão số 9 Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 25-9, tâm bão số 9 Ragasa đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Khi đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bão số 9 chỉ còn sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 9 là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Từ đêm 24-9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu có mưa. Tại đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ trưa 25-9 mưa sẽ gia tăng. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái cũ) sẽ có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị; nguy cơ ngập úng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

Để ứng phó bão số 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện số 171, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170 ngày 22-9; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.