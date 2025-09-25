HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khẩn cấp ứng phó bão số 9 Ragasa

Nhóm Phóng viên

(NLĐO)- Bão số 9 Ragasa hôm nay 25-9 đổ bộ vào khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ với trọng tâm chịu ảnh hưởng là Quảng Ninh - Hải Phòng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 25-9, tâm bão số 9 Ragasa đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Khi đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bão số 9 chỉ còn sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Khẩn cấp ứng phó bão số 9 Ragasa- Ảnh 1.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 9 là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Từ đêm 24-9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu có mưa. Tại đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ trưa 25-9 mưa sẽ gia tăng. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái cũ) sẽ có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị; nguy cơ ngập úng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

Để ứng phó bão số 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện số 171, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170 ngày 22-9; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Quảng Ninh huy động xe đặc chủng chống bão số 9

Quảng Ninh huy động xe đặc chủng chống bão số 9

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ninh huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng chống bão số 9

Bão số 9 Ragasa giật cấp 17 đang càn quét ở Trung Quốc, ngày 25-9 đổ bộ vào Việt Nam

(NLĐO) - Dự báo ngày mai 25-9, bão số 9 Ragasa ảnh hưởng tới khu vực trọng tâm là Quảng Ninh và Hải Phòng, với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Ứng phó bão số 9, nhiều thủy điện cùng xả lũ

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn số yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền ra khơi để ứng phó với siêu bão Ragasa - bão số 9.

