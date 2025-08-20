HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chạy đua với tử thần, cứu sống người phụ nữ bị tai nạn giao thông đặc biệt nguy kịch

D.Thu

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ lách, máu tràn ổ bụng, gãy nhiều xương sườn và xương đòn trái.

Ngày 20-8, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị đã cấp cứu thành công một ca bệnh đa chấn thương đặc biệt nguy kịch do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ lách, mất máu cấp, nếu chậm trễ ít phút thì nguy cơ tử vong cao.

Chạy đua với tử thần, cứu sống người phụ nữ bị tai nạn giao thông đặc biệt nguy kịch- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu người bệnh do tai nạn giao thông. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, tối 19-8, bà V.T.H. (57 tuổi, quê xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương với biểu hiện đau dữ dội vùng ngực và ổ bụng, huyết áp tụt nhanh, nguy cơ tử vong cận kề. Kết quả siêu âm của bệnh viện cho thấy lách vỡ, máu tràn ổ bụng, gãy nhiều xương sườn trái và xương đòn trái.

Nhận định đây là ca bệnh nguy cấp, phải "chạy đua với tử thần", dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ Vũ Xuân Thủy, Giám đốc bệnh viện, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương mở ổ bụng, cắt toàn bộ lách, cầm máu khẩn cấp.

Trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài 3 giờ (từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút), các bác sĩ đã hút ra tới 3.500 ml máu trong ổ bụng, đồng thời truyền gần 2.000 ml khối hồng cầu và 1.500 ml huyết tương để duy trì sự sống cho bệnh nhân. 

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện. Bệnh viện cho biết ca mổ thành công không chỉ nhờ kỹ thuật ngoại khoa chuẩn xác, mà còn bởi sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ. 

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đặt 2 Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Bà Rịa và Vũng Tàu, từ nay người dân chỉ cần gọi 115 sẽ được điều phối xe cấp cứu.

(NLĐO) - Trong đó, một người đàn ông nuốt phải xương gà mà không biết, cho đến khi phát hiện thì dị vật đã trôi xuống tận tá tràng.

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

