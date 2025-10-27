HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Đạo diễn Ngô Quốc Khánh dàn dựng chương trình sinh động, hoành tráng, dạt dào cảm xúc với dòng nhạc bolero chủ đạo


Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Quyên và NSƯT Kim Tử Long trong chương trinh "Mộng Phù Hoa"

Tối 26-10, tại Nhà hát Bến Thành đông khán giả đã đến xem chương trình nhạc kịch bùng nổ cảm xúc "Mộng Phù Hoa", liveshow lần thứ ba của ca sĩ Hồng Quyên, do đạo diễn – tác giả Ngô Quốc Khánh dàn dựng.

Đây là một chương trình nhạc kịch kết hợp giữa bolero, cải lương và nhạc kịch hiện đại, tạo nên một câu chuyện đầy xúc cảm mà khán giả tìm được sự giải trí thông qua các tình huống được cài cắm bằng giai điệu trữ tình.

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Quyên và diễn viên điện ảnh Thanh Thức trong chương trình "Mộng Phù Hoa"

Ngay từ tiết mục mở màn "Trăm năm gấm hoa" của nhạc sĩ Tiến Đạt, không khí đã bừng lên với tiếng hát trong trẻo của Hồng Quyên hòa cùng vũ đoàn Khang Nguyễn khi ca ngợi về quê hương Bạc Liêu của cô.

Phần giao lưu đầu chương trình cho thấy ca sĩ Hồng Quyên đã là người kể chuyện bằng âm nhạc và truyền lửa đam mê đến khán giả thông qua văn hóa quê hương. Đó là nơi giai điệu "Dạ cổ hoài lang" ra đời, trở thành một trong những điểm nhấn độc đáo của hành trình phát triển vọng cổ.

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 3.

Ca sĩ Khưu Huy Vũ và ca sĩ Hồng Quyên trong chương trình "Mộng Phù Hoa"

Hồng Quyên kể về cuộc đời ca sĩ

Câu chuyện của một người nghệ sĩ đứng trước danh vọng mang tên "Mộng Phù Hoa" đầy ẩn dụ về số phận người nghệ sĩ trong dòng chảy cuộc đời. 

Cô được đạo diễn Ngô Quốc Khánh khéo léo cấu trúc để lồng ghép những ca khúc phù hợp với nỗi lòng nhân vật. Ca sĩ Hồng Quyên trong vai Cẩm Hương, một cô gái nhà quê có giọng hát trời phú, rời bến sông miền Tây để tìm kiếm hào quang chốn đô hội. 

Nơi ánh đèn rực rỡ, cô vướng vào những mối tình, toan tính và phản bội. Để rồi, đỉnh cao của danh tiếng cũng là vực sâu của bi kịch: Cẩm Hương bị tạt a-xit, mang khuôn mặt biến dạng, chỉ còn lại giọng hát và nỗi đau.

Những ca khúc như "Có ai đâu ngờ" (Nguyễn Phi Hải), "Duyên kiếp cầm ca" (Sơn Hạ), "Lời anh hứa" (Tuấn Quang) hay "Làm người lạ đi em" (Tiến Thành) vang lên, vừa là lời tự sự, vừa là lời sám hối. 

Cảnh Cẩm Hương trở lại bến sông quê, nhìn thấy Tư Lành (Xuân Hòa – chàng ca sĩ khiếm thị đóng vai này được khán giả yêu thích bởi giọng ca trầm ấm - PV) từ xa mà không dám bước tới, khiến khán giả rơi nước mắt.

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 4.

Vũ đoàn được dàn dựng công phu trong chương trình "Mộng Phù Hoa"

Kim Tử Long yểm trợ cho đàn em

Đạo diễn Ngô Quốc Khánh là người kể chuyện bằng ánh sáng và âm nhạc. Anh đã dùng kinh nghiệm biên kịch và tổng đạo diễn để biến "Mộng Phù Hoa" thành một vở nhạc kịch mang dáng dấp phim điện ảnh. 

Các phân đoạn như "Bến đợi", "Nổi danh", "Tình nhân", "Tình sử Mỵ Châu" (do NSƯT Kim Tử Long – Hồng Quyên thể hiện) cho thấy sự hòa quyện giữa ca nhạc – cải lương – kịch nói, một hướng đi táo bạo nhưng đầy cảm xúc.

NSƯT Kim Tử Long nhận lời tham gia nhằm yểm trợ đàn em thực hiện live show lần thứ ba, anh nhận xét đạo diễn khai thác triệt để khả năng diễn xuất của các nghệ sĩ. 

Để các vai diễn của anh cũng như của Thanh Thức, Hiền Trang, Dũng Nhí, Lê Nam, Thanh Ngọc, cùng khách mời NSND Trọng Phúc, Khưu Huy Vũ… 

Tất cả tạo nên một đội hình nghệ thuật giàu năng lượng, giúp liveshow vượt qua giới hạn của một đêm ca hát để trở thành một đêm nghệ thuật đáng nhớ của Hồng Quyên.

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc và Dũng Nhí mang lại tiếng cười duyên dáng trong chương trình "Mộng Phù Hoa"

Hồng Quyên – "tằm vương tơ" giữa sân khấu cuộc đời

Khép lại chương trình là ca cảnh "Tằm vương tơ" (Minh Ngọc – Ngô Quốc Khánh) do Hồng Quyên và NSND Trọng Phúc thể hiện. Giai điệu ngân vang, tiếng đờn vọng cổ hòa cùng tân nhạc, mở ra thông điệp về người nghệ sĩ, dẫu thăng trầm vẫn giữ lòng son với nghề.

Hồng Quyên chia sẻ: "Nhân vật Cẩm Hương là một lát cắt của đời nghệ sĩ khi đứng trên đỉnh danh vọng mới thấy phía dưới là vực sâu cô đơn. Tôi muốn gửi đến khán giả một thông điệp: hãy yêu nghề bằng tâm sáng, sống tử tế với đồng nghiệp và với chính mình".

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 6.

NSND Trọng Phúc tạo dấu ấn đẹp trong chương trình "Mộng Phù Hoa" của ca sĩ Hồng Quyên

Trọng Phúc - Sự đồng cảm của khán giả

NSND Trọng Phúc nhận xét "Mộng Phù Hoa" là một liveshow minh chứng cho sức sống của sân khấu nhạc kịch TP HCM theo cách làm rất mới của đạo diễn Ngô Quốc Khánh. "Tôi mừng khi nhìn thấy sự đồng cảm của số đông khán giả, cho thấy người xem thích nhạc kịch theo cách làm mới này" - NSND Trọng Phúc nói.

Ở đó, những nghệ sĩ trẻ đã dám cùng đạo diễn thử nghiệm và làm mới hình thức dàn dựng. Khán giả cảm nhận được chất đời, chất người, thấy bóng dáng mình trong nhân vật Cẩm Hương, và cảm phục trước tinh thần dấn thân nghệ thuật của Hồng Quyên và ê-kíp Ngô Quốc Khánh, nhạc sĩ Cao Minh Thu, nhạc sĩ Khang Nguyễn và họa sĩ Trần Hồng Vân…

Khán giả cổ vũ Hồng Quyên, Trọng Phúc, Kim Tử Long trong đêm nhạc kịch "Mộng phù hoa" - Ảnh 7.

Ca sĩ khiếm thị Xuân Hòa có giọng ca trầm ấm, phù hợp với vai diễn của anh trong chương trình "Mộng Phù Hoa"

Đạo diễn Ngô Quốc Khánh chia sẻ sau đêm diễn: "Mỗi người nghệ sĩ là một kiếp tằm. Chúng tôi chỉ mong được se tơ bằng tiếng hát và niềm tin để khán giả còn nhớ, còn thương sân khấu". 

Trên thực tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay, việc phát hành vé của một đêm nhạc kịch vô cùng gay go, nhưng ca sĩ Hồng Quyên đã nhận được sự thương mến của khán giả, người thân để mở màn một đêm diễn rất ấn tượng.

"Mộng Phù Hoa" – một giấc mộng của sân khấu, nhưng cũng là giấc mộng thật đẹp về sự tiếp nối của nhạc kịch trong lòng công chúng TP HCM.


Ca sĩ Hồng Quyên "chơi lớn" với nhạc kịch "Mộng phù hoa"

Ca sĩ Hồng Quyên "chơi lớn" với nhạc kịch "Mộng phù hoa"

(NLĐO) - Vở nhạc kịch giàu tham vọng và tâm huyết của ca sĩ Hồng Quyên hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn tại Nhà hát Bến Thành.

Sân khấu Vũ Luân đầu tư vở "Anh hùng đất phương Nam"

Vở diễn này sẽ tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Cải lương năm 2024 tại TP Cần Thơ.

kim tử long Trọng Phúc Hồng Quyên
