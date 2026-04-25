Pháp luật

Khẩn trương ổn định trường học sau án mạng đau lòng ở Mũi Né

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT Lâm Đồng yêu cầu địa phương, nhà trường khẩn trương ổn định tâm lý học sinh và hỗ trợ gia đình nạn nhân sau vụ án mạng

Ngày 25-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND phường Mũi Né cùng Trường THCS Lê Hồng Phong khẩn trương báo cáo, phối hợp xử lý vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến học sinh lớp 9 của trường này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-4, tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong đã xảy ra vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 9.

Trong quá trình xô xát, N.Q.C. (học sinh lớp 9A4 của trường) dùng dao đâm vào ngực của N.N.T (học sinh lớp 9A3, cùng trường).

Em T. Bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Khẩn trương ổn định trường học sau án mạng đau lòng ở Mũi Né - Ảnh 1.

Ngành giáo dục vào cuộc sau vụ học sinh tử vong trước cổng trường ở Mũi Né

Sở GD-ĐT nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Vì vậy, cơ quan này đề nghị UBND phường Mũi Né chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường khẩn trương tổng hợp diễn biến, báo cáo bằng văn bản về Sở để kịp thời có hướng xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Trường THCS Lê Hồng Phong được yêu cầu tập trung trấn an tâm lý học sinh, ngăn chặn các hành vi quá khích và việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Nhà trường cũng cần tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra.

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc "có bạn trai mới nhưng… giấu"

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc “có bạn trai mới nhưng… giấu”

(NLĐO) – Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc

Báo cáo ban đầu vụ án mạng tại Gia Lai

(NLĐO) – Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc gặp gỡ, một nam thanh niên đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Án mạng đau lòng từ chiếc áo bị mất

(NLĐO) - Vụ án mạng đau lòng tại tỉnh Tây Ninh do Lâm Hiếu Tài gây ra khi nghi ngờ cậu ruột lấy chiếc áo thun của mình.

