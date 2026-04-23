Pháp luật

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc “có bạn trai mới nhưng… giấu”

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2007; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện nay tại khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".‎

Án mạng ở Phú Quốc do ghen tuông khiến một người tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Quốc Đạt

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Đạt và chị T. (SN 2005; ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) có mối quan hệ tình cảm khi cùng ở tại đặc khu Phú Quốc.

Đến khoảng đầu tháng 4-2026, Đạt hay tin chị T. có bạn trai mới là D.T. (SN 2005; ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhưng giấu Đạt.

Khi bị Đạt hỏi thì chị T. đòi chia tay nên giữa Đạt với chị T. và anh D.T. xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16-4, Đạt mang theo dao rồi điều khiển xe máy chạy đến nơi anh D.T. đang ở tại khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi Đạt chạy qua vòng xoay số 10 thuộc khu phố Suối Mây Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc thì thấy anh D.T. đang chở T. chạy theo hướng ngược lại nên Đạt tức giận, đuổi theo.

Đến khu vực khu phố Dương Tơ, Đạt đuổi kịp thì 2 bên phát sinh cự cãi. Đạt dùng dao chém trúng mặt anh D.T. khiến tất cả cùng bị ngã xe.

Lúc này, anh D.T. bỏ chạy thì bị Đạt lao vào đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe chạy về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

(NLĐO) - Vụ án mạng tại lán trại công trình đường 991B, phường Tân Hải khiến người đàn ông tử vong, con trai trọng thương, nằm bên đường.

Báo cáo ban đầu vụ án mạng tại Gia Lai

(NLĐO) – Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc gặp gỡ, một nam thanh niên đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Án mạng đau lòng từ chiếc áo bị mất

(NLĐO) - Vụ án mạng đau lòng tại tỉnh Tây Ninh do Lâm Hiếu Tài gây ra khi nghi ngờ cậu ruột lấy chiếc áo thun của mình.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can giết người Phú Quốc tỉnh an giang
