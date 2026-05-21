Thể thao

Kháng cáo thất bại, Southampton tan mộng Premier League

Hoàng Hiệp - Ảnh: Southampton FC

(NLĐO) - Southampton chính thức bị loại khỏi trận chung kết play-off tranh vé dự Premier League sau khi nỗ lực kháng cáo bất thành.

Ghi hình trái phép các buổi tập của đối phương 

Đầu tuần này, Southampton đã gây chấn động bóng đá Anh vì nghi án "do thám" Hull City trước trận chung kết play-off giành quyền thăng hạng lên Premier League. Cụ thể, một thành viên trong bộ phận phân tích chiến thuật của HLV Tonda Eckert bị phát hiện ghi hình trái phép các buổi tập kín của đối thủ.

Kháng cáo thất bại, Southampton tan mộng Premier League - Ảnh 1.

Southampton sẽ bắt đầu mùa giải mới ở Championship với số điểm âm

Cuộc điều tra của Ban Tổ chức các giải bóng đá Anh (EFL) sau đó đã xác định Southampton còn thực hiện hành vi theo dõi trái phép ở 3 trận đấu khác với Oxford United, Ipswich Town và Middlesbrough. Đội bóng này thừa nhận vi phạm, nhưng cho rằng hình phạt là quá nặng nếu so với tiền lệ trước đây của Leeds United.

Giám đốc điều hành Southampton Phil Parsons cho biết CLB không thể "chấp nhận một hình phạt không tương xứng với hành vi vi phạm". Theo ông, Leeds chỉ phải nộp phạt 200.000 bảng Anh do hành vi tương tự vào năm 2019.

Tuy nhiên, điều khoản 127 - quy định nghiêm cấm việc quan sát đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu, được ban hành sau vụ việc của Leeds cách đây 7 năm. Do đó, lập luận của Parsons không đủ để thuyết phục hội đồng trọng tài. EFL quyết định bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên án loại Southampton khỏi vòng play-off, kèm theo việc trừ 4 điểm tại Championship 2026-2027.

Điều này đồng nghĩa Middlesbrough, đội để thua Southampton 1-2 ở bán kết play-off, sẽ được trao quyền trở lại để gặp Hull City tại Wembley trong trận tranh suất thăng hạng. Ngoài ra, đội bóng miền Nam nước Anh còn có thể đối mặt một số án kỷ luật bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).

Dấu hỏi lớn về cách điều hành của Southampton

Đây là đòn giáng cực mạnh vào tham vọng trở lại Premier League của Southampton. Nếu thắng trận chung kết play-off, CLB có thể thu về khoảng 200 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và thương mại. Hiện tại, họ buộc phải chuẩn bị cho một mùa giải đầy áp lực ở Championship với điểm số âm ngay cả khi giải chưa diễn ra.

Kháng cáo thất bại, Southampton tan mộng Premier League - Ảnh 2.

HLV Tonda Eckert (phải) gần như không có kinh nghiệm dẫn dắt bóng đá đỉnh cao

Trong khi đó, dư luận Anh cũng đặt dấu hỏi lớn về cách điều hành của Southampton dưới thời Sport Republic. Tháng 1-2022, đội bóng này đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng 10 điểm. Đó là mùa giải thứ 10 liên tiếp mà Southampton chơi bóng ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, đồng thời họ luôn duy trì sự ổn định ở vị trí tầm trung dưới thời HLV Ralph Hasenhuttl.

Dù vậy, khi Sport Republic chính thức tiếp quản Southampton như một nỗ lực để vực dậy đội bóng miền Nam nước Anh, đại diện này thường xuyên chật vật ở nhóm cuối bảng, thậm chí xuống hạng Championship ở mùa 2023-2024.

Hàng loạt HLV đến rồi đi trong thời gian ngắn, từ Nathan Jones cho đến Ruben Selles, Ivan Juric hay Will Still, đều không tạo được dấu ấn thực sự. Mùa 2024-2025, đội được thăng hạng nhưng chỉ giành 12 điểm sau 38 vòng đấu, thấp thứ nhì trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, mọi áp lực sẽ đổ dồn vào HLV Tonda Eckert, người mới được bổ nhiệm lên đội một sau quãng thời gian làm việc ở học viện trẻ. Nhiều chuyên gia và CĐV cho rằng bê bối lần này có thể đặt dấu chấm hết cho tương lai của Eckert tại sân St Mary's.


