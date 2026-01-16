HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biểu diễn Lân Sư Rồng: Khẳng định bản sắc nghệ thuật dân gian

Đào Tùng

Không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội, Lân Sư Rồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, có vị thế rõ ràng trong đời sống văn hóa - thể thao của TP HCM.

Từ một loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm nét giải trí, biểu diễn Lân Sư Rồng dần được nâng tầm thành hoạt động thể thao. Với xuất phát điểm từ phương pháp đào tạo, huấn luyện dựa trên nền tảng tập luyện võ thuật, các đoàn Lân Sư Rồng cũng chính là những "lò" võ dân gian.

Sài Gòn - Chợ Lớn xưa - nay là TP HCM - được xem như cái nôi nuôi dưỡng và phát triển nhiều đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng nổi tiếng như Nhơn Nghĩa đường, Liên Nghĩa đường, Hằng Anh đường, Tinh Anh đường, Hào Dũng đường, Xuân Hoa đường… Một số đội đại diện Lân Sư Rồng Việt Nam đã tham gia tranh tài tại các giải đấu quốc tế, mang về nhiều thành tích rất đáng trân trọng.

Khẳng định bản sắc nghệ thuật dân gian - Ảnh 1.

Nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng của người Hoa tại TP HCM được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: TÚ NGUYỄN)

Trong nhiều hoạt động của Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM nhiệm kỳ vừa qua, ấn tượng nổi bật chính là vận động để nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng của người Hoa TP HCM được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 3-2025. 

Đây không chỉ là kết quả của nhiều năm kiên trì nghiên cứu, sưu tầm, lập hồ sơ khoa học mà còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa liên đoàn, các hội quán người Hoa cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, giúp nâng tầm giá trị Lân Sư Rồng, khẳng định vị thế của loại hình nghệ thuật dân gian này trong kho tàng văn hóa Việt Nam đương đại.

Lân Sư Rồng TP HCM còn tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực thể thao. Từ năm 2021 đến nay, các đoàn TP HCM luôn giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại các giải đấu trong nước, đặc biệt là lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 với thành tích đứng nhất toàn đoàn, giành hơn 25 huy chương vàng trong giai đoạn này.

Giải Lân Sư Rồng quốc tế Cúp Chợ Lớn - HTV đã trở thành sân chơi uy tín, thu hút đông đảo các đoàn mạnh trong và ngoài nước. Đáng chú ý, Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ VAR và bảng điểm điện tử trong thi đấu, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và đưa Lân Sư Rồng Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực tổ chức hiện đại của thể thao quốc tế.

Số lượng hội viên Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM không ngừng tăng cả về quy mô lẫn chất lượng. Các hội quán người Hoa đã đồng hành và hỗ trợ ổn định kinh phí hoạt động cho liên đoàn. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn lực xã hội hóa huy động được lên đến hàng tỉ đồng, tạo nền tảng quan trọng cho việc đào tạo, tổ chức giải và khen thưởng.

Nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu sự chuyển mình rõ nét của Lân Sư Rồng TP HCM, từ một hoạt động mang tính phong trào sang mô hình quản lý chuyên nghiệp; từ biểu diễn dân gian thuần túy sang kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa - thể thao - du lịch; từ không gian địa phương vươn ra khu vực và quốc tế. Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, góp phần đưa Lân Sư Rồng Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và khẳng định bản sắc trên bản đồ văn hóa - thể thao khu vực.

Hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng được Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM duy trì thường xuyên, từ lễ hội Nguyên tiêu, Đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đến các chương trình Trung thu, Tết Thiếu nhi... Qua đó, Lân Sư Rồng trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị.


3 đội nước ngoài dự giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII - Cúp Chợ Lớn HTV 2026

3 đội nước ngoài dự giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII - Cúp Chợ Lớn HTV 2026

(NLĐO) - Diễn ra từ ngày 30 đến 31-1, vòng chung kết Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – Cúp Chợ Lớn HTV 2026 quy tụ gần 50 đoàn Lân Sư Rồng tham dự.

Lân Sư Rồng: Từ truyền thuyết đến hành trình di sản văn hóa

(NLĐO) – Múa lân, múa rồng là nét đẹp văn hóa cổ truyền ngày Tết của dân tộc Việt, mang đến niềm vui, những điều may mắn trong dịp đầu xuân.

Công nhận Nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng thành di sản văn hóa phi vật thể

(NLĐO) - Xuất hiện tại Việt Nam từ bao đời, nghệ thuật biểu diễn lân sư rồng chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

    Thông báo