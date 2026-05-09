Khánh Hòa: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Trong đó, đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 15-5-2026.

Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 15-5-2026.

Ông Trần Văn Châu, Bí thư phường Bắc Cam Ranh, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm; ông Nguyễn Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang; ông Phan Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp.

Bà Trần Thị Tú Viên được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Lạc; ông Phan Anh Hào được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Việt Trung, Bí thư phường Tây Nha Trang, đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai cán bộ gồm ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, và ông Lê Văn Hoan, Bí thư xã Cam Hiệp, được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, ông Trần Ngọc Bình được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải; ông Huỳnh Phương Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ thuộc khối chính quyền.

Theo đó, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15-5-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh các cán bộ được trao quyết định lần này đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Vì vậy, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Hồ Xuân Trường đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.