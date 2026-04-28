Khánh Hòa: Việc công khai, minh bạch tiền hỗ trợ người dân ở xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Việc công khai, minh bạch tiền hỗ trợ người dân ở xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

Kỳ Nam

(NLĐO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc công khai, minh bạch trong công tác hỗ trợ người dân ở một số nơi tại xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

Chiều 28-4, đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì, cùng đại diện các sở, ngành, đã làm việc tại xã Nam Khánh Vĩnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài năm 2025.

Theo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, đợt mưa lũ tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề: 6 người tử vong; 11 căn nhà sập hoàn toàn; 35 căn hư hỏng; hạ tầng thiệt hại ước khoảng 50 tỉ đồng; nhiều cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng. Toàn xã có 8 thôn với 808 hộ bị ngập, 3.503 nhân khẩu chịu tác động.

Địa phương đã chi gần 3,9 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và gần 3,4 tỉ đồng từ nguồn của Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời hoàn thành xây mới 11 căn nhà và sửa chữa 35 căn.

Giám sát hỗ trợ sau mưa lũ tại Nam Khánh Vĩnh: Yêu cầu minh bạch, đúng đối tượng - Ảnh 1.

Các thành viên đoàn giám sát tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: C. Vân

Tại buổi giám sát, đoàn tập trung làm rõ các nội dung về tổ chức thực hiện, xác định đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận – phân bổ nguồn hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí. Kết luận buổi làm việc, đoàn ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác hỗ trợ người dân sau thiên tai.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như tuyên truyền chưa hiệu quả, người dân chưa nắm rõ chính sách; việc rà soát, xác định đối tượng có lúc chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, đánh giá sau hỗ trợ chưa được chú trọng; một số nội dung công khai, minh bạch ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm.

Đoàn đề nghị Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam Khánh Vĩnh khẩn trương khắc phục, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng; kịp thời, công khai, minh bạch, góp phần ổn định đời sống người dân. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân.

Hoạt động giám sát được đăng ký từ tháng 12-2025, được Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua trong quý II/2026. Hoạt động nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chính sách hỗ trợ sau mưa lũ, kịp thời phát hiện hạn chế để kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Giám sát hỗ trợ sau mưa lũ tại Nam Khánh Vĩnh: Yêu cầu minh bạch, đúng đối tượng - Ảnh 2.

Người dân xã Nam Khánh Vĩnh nhận tiền hỗ trợ vào ngày 21-4

Trước đó Báo Người Lao Động trong bài "Băn khoăn cách chi tiết hỗ trợ thiên tai" (ngày 16-4) phản ánh nhiều ý kiến người dân xã Nam Khánh Vĩnh về đợt hỗ trợ lần 2 dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo phản ánh, mức hỗ trợ gồm 5 triệu đồng/hộ nghèo, cận nghèo; 2–3 triệu đồng/hộ bị ngập nước. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng việc chi trả còn thiếu minh bạch, có hộ bị ngập nhưng không được hỗ trợ, có hộ nhận chưa đầy đủ; việc phát tiền diễn ra tại nhà riêng, thời gian không thống nhất, thậm chí vào ban đêm…

Trước Tết nguyên đán 2026, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã thực hiện chi trả cho 625/808.

Đến chiều 21-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã này tổ chức buổi cấp phát tiền hỗ trợ cho183 hộ dân thuộc các thôn Đá Trắng, Đá Bàn, Bầu Sang – những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ trong đợt trước.

Vụ "Băn khoăn chi tiền hỗ trợ" ở Khánh Hòa: 183 hộ còn lại được mời đi nhận tiền

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo