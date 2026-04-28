Khánh Hòa: Việc công khai, minh bạch tiền hỗ trợ người dân ở xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

Chiều 28-4, đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì, cùng đại diện các sở, ngành, đã làm việc tại xã Nam Khánh Vĩnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài năm 2025.

Theo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, đợt mưa lũ tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề: 6 người tử vong; 11 căn nhà sập hoàn toàn; 35 căn hư hỏng; hạ tầng thiệt hại ước khoảng 50 tỉ đồng; nhiều cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng. Toàn xã có 8 thôn với 808 hộ bị ngập, 3.503 nhân khẩu chịu tác động.

Địa phương đã chi gần 3,9 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và gần 3,4 tỉ đồng từ nguồn của Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời hoàn thành xây mới 11 căn nhà và sửa chữa 35 căn.

Các thành viên đoàn giám sát tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: C. Vân

Tại buổi giám sát, đoàn tập trung làm rõ các nội dung về tổ chức thực hiện, xác định đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận – phân bổ nguồn hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí. Kết luận buổi làm việc, đoàn ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác hỗ trợ người dân sau thiên tai.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như tuyên truyền chưa hiệu quả, người dân chưa nắm rõ chính sách; việc rà soát, xác định đối tượng có lúc chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, đánh giá sau hỗ trợ chưa được chú trọng; một số nội dung công khai, minh bạch ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm.

Đoàn đề nghị Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam Khánh Vĩnh khẩn trương khắc phục, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng; kịp thời, công khai, minh bạch, góp phần ổn định đời sống người dân. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân.

Hoạt động giám sát được đăng ký từ tháng 12-2025, được Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua trong quý II/2026. Hoạt động nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chính sách hỗ trợ sau mưa lũ, kịp thời phát hiện hạn chế để kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Người dân xã Nam Khánh Vĩnh nhận tiền hỗ trợ vào ngày 21-4

Trước đó Báo Người Lao Động trong bài "Băn khoăn cách chi tiết hỗ trợ thiên tai" (ngày 16-4) phản ánh nhiều ý kiến người dân xã Nam Khánh Vĩnh về đợt hỗ trợ lần 2 dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo phản ánh, mức hỗ trợ gồm 5 triệu đồng/hộ nghèo, cận nghèo; 2–3 triệu đồng/hộ bị ngập nước. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng việc chi trả còn thiếu minh bạch, có hộ bị ngập nhưng không được hỗ trợ, có hộ nhận chưa đầy đủ; việc phát tiền diễn ra tại nhà riêng, thời gian không thống nhất, thậm chí vào ban đêm…

Trước Tết nguyên đán 2026, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã thực hiện chi trả cho 625/808.

Đến chiều 21-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã này tổ chức buổi cấp phát tiền hỗ trợ cho183 hộ dân thuộc các thôn Đá Trắng, Đá Bàn, Bầu Sang – những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ trong đợt trước.