Khánh Hòa: Dựng chuyện có "suất ngoại giao" mua đất, chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú Hà Nội) và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Tú là giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực mua bán, môi giới bất động sản.

Qua quen biết, Tú nắm được một khách hàng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) có nhu cầu mua đất dự án tại một gói thầu thuộc khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang.

Hoàng Thị Thanh Tú (áo đen) bị khởi tố vì dựng chuyện "suất ngoại giao" chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Tú bịa đặt thông tin có "suất ngoại giao" được mua với giá 9 triệu đồng/m², đặt cọc 200 triệu đồng/lô, phần còn lại thanh toán khi chủ đầu tư mở bán.

Tin tưởng, nạn nhân đồng ý mua 70 lô và chuyển tổng cộng 14 tỉ đồng cho Tú, dù dự án mới khởi công, chưa đủ điều kiện bán.

Số tiền này sau đó bị Tú sử dụng cho kinh doanh ăn uống, mua sắm, chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến năm 2022, khi dự án mở bán, nạn nhân phát hiện bị lừa và tố cáo đến công an.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.