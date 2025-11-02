Khánh Hòa: Đường vắng, xe máy tông nhau cực mạnh, 2 người thương vong

Ngày 2-11, cơ quan chức năng thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ĐT651, đoạn qua Km12+00 thuộc thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa vào trưa cùng ngày.

Hai xe mang biển kiểm soát 79S1-5027 và 59AA-040.47 tông nhau trên đoạn đường dẫn vào Khu kinh tế Vân Phong. Cú đâm mạnh đến nỗi đầu xe máy bị bay rời.

Đầu xe máy rơi khỏi thân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.Tuấn

Cú đâm trực diện khiến một người tử vong tại chỗ, nạn nhân được xác định là người điều khiển xe máy 59AA-040.47.

Người điều khiển xe còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường thẳng, vắng xe qua lại nên nhiều người điều khiển xe máy thường chạy với tốc độ cao.