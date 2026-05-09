Khánh Hòa: Hai người tử vong trong căn nhà ven Quốc lộ 1, hiện trường đang được phong tỏa

Chiều 9-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ hai người tử vong trong căn nhà bên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một người dân khi đến nhà bà Đ.T.T.V. (SN 1975, trú thôn Xuân Tự 1) thì phát hiện nhiều bất thường nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện bà V. cùng một người đàn ông đã tử vong bên trong căn nhà.

Lãnh đạo xã Vạn Hưng cho biết người đàn ông tử vong không phải người địa phương. Hiện danh tính nạn nhân này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ việc được cơ quan chức năng phong tỏa

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực quanh căn nhà được công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai người tử vong.