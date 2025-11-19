HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Khánh Hòa khẩn trương ứng cứu người dân vùng ngập

Thái Tĩnh

(NLĐO) - Trên toàn tỉnh Khánh Hoà mưa lớn từ tối 18-11 đến rạng sáng 19-11, gây ngập nặng, lực lượng chức năng đã sớm triển khai công tác ứng cứu người dân

Trong đêm 18-11 và sáng 19-11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập sâu.

Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hoà (PC07) phối hợp với các đơn vị tổ chức trực ở các địa bàn ngập nặng để kịp thời ứng cứu người dân

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 1.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 19-11, nhận được tin báo của Công an xã Hòa Trí thông tin khoảng 10 người mắc kẹt vùng lũ cô lập cần hỗ trợ thuộc địa bàn thôn Nhĩ Sự, xã Hòa Trí.

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 2.

Phòng PC07 đã điều động ngay 1 tổ công tác 9 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Tiến Chương - Đội trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp với lực lượng Công an xã, Chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn. 

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 3.

Tuy nhiên địa hình trũng, nước lũ dâng cao, nước chảy xiết, công tác tiếp cận khó khăn. Đến 11 giờ 30 phút, tổ công tác đã tiếp cận và cứu nạn thành công đưa mọi người ra khu vực an toàn.

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 4.

Tại Phường Nam Nha Trang lực lượng PC07 đã  tiếp cận và cứu nạn thêm 5 trường hợp, trong đó có 3 trẻ nhỏ ra vùng an toàn.

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 5.

Cháu bé được lực lượng cứu hộ đưa đến khu vực an toàn ở phường Nam Nha Trang

 Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 19-11 nhận được tin báo người dân về việc nhiều hộ dân tại Thôn Vinh Huề, xã Vạn Ninh bị cô lập do nước lũ dâng cao. Phòng điều động tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng. 

Khánh Hoà: Khẩn trương ứng cứu người dân khu vực bị ngập - Ảnh 6.

Lực lượng PC07 triển khai ứng cứu người dân tại thôn Vinh Huề

Trung tá Nguyễn Trường Kế - Phó Đội trưởng chỉ huy đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai hoạt động cứu nạn cứu hộ. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đã đưa 8 người bị cô lập ra bên ngoài an toàn

Công an tỉnh Khánh Hoà chuẩn bị tiếp cận, ứng cứu người dân tại thôn Phú Trung, Phường Tây Nha Trang

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đến khu vực an toàn

lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ Khánh Hoà nước lũ dâng cao
