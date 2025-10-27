Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt

Quang Nhật

(NLĐO) - Mưa lớn ở thượng nguồn, sáng nay mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ lên trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt tại 30 xã phường

Sáng nay (27-10), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát đi thông báo khẩn gửi người dân về tình hình lũ lụt có nguy cơ gây ngập rất lớn. Cụ thể, do lượng mưa đến các hồ chứa rất lớn, tại hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) là trên 6.700 m3/s, Bình Điền 3.821 m3/s; Hương Điền trên sông Bồ là 2.631 m3/s.

Tình hình ngập lụt tại TP Huế sáng sớm nay.

Các hồ đang tăng lưu lượng xả về hạ du, mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Dự kiến 10 giờ sáng nay tiếp tục lên trên báo động 3. Ngoài ra, các sông khác nước lũ cũng đang lên.

Vì vậy, nguy cơ bị ngập lụt xảy ra ở 30 xã/phường, gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; QL1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường suất lớn.

- Ảnh 1.

Khu vực phường Kim Trà, hạ du sông Bồ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lúc 7 giờ sáng nay, mực nước sông Hương tại Dã Viên đã đạt 3,42 m, trên báo động 2 0,42 m; sông Bồ tại Tứ Phú là 4,28 m, dưới báo động 3 là 0,72 m.  

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế bị ngập sâu, sạt lở, gây chia cắt giao thông cục bộ. Trên Quốc lộ 49B, nhiều đoạn qua các phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ ngập sâu 0,1-0,4 m, nhiều nơi đã rào chắn cấm xe. Quốc lộ 49 đoạn qua cầu Lim 1 và khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở taluy âm, chỉ còn thông một làn.

- Ảnh 2.

Cảnh ngập lụt ở phường Kim Trà.

Tại hệ thống đường tỉnh, nhiều đoạn qua các địa phương như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Vang… ngập sâu 0,3-1 m; riêng một số tuyến như TL6, TL10C, TL21 bị hư hỏng, xói lở nghiêm trọng, phải cấm phương tiện qua lại.

Một số tuyến đường đô thị ở TP Huế như Ngô Đức Kế, Lê Văn Hưu, Phan Anh, Hà Huy Tập… ngập lụt từ 0,3-0,5m. Hiện chính quyền các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Khu vực Xuân Phú cũ, thuộc phường Vỹ Dạ sáng nay.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt - Ảnh 1.

Ngã tư Dương Văn An - Bà Triệu sáng nay.

Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt - Ảnh 2.

Cổng trường THCS Chu Văn An, phường Vỹ Dạ.

Tin liên quan

Tiếng loa nhắc nhở học tập

Tiếng loa nhắc nhở học tập

"Bây giờ là 19 giờ, đã đến giờ học tập của học sinh, đề nghị các bậc phụ huynh tắt hoặc vặn nhỏ hệ thống âm thanh của tivi, radio, hướng dẫn con em học bài

mưa lớn ngập lụt lũ lụt sông Hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo