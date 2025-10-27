Huế phát đi thông báo khẩn cảnh báo lũ lụt

Sáng nay (27-10), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát đi thông báo khẩn gửi người dân về tình hình lũ lụt có nguy cơ gây ngập rất lớn. Cụ thể, do lượng mưa đến các hồ chứa rất lớn, tại hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) là trên 6.700 m3/s, Bình Điền 3.821 m3/s; Hương Điền trên sông Bồ là 2.631 m3/s.

Tình hình ngập lụt tại TP Huế sáng sớm nay.

Các hồ đang tăng lưu lượng xả về hạ du, mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Dự kiến 10 giờ sáng nay tiếp tục lên trên báo động 3. Ngoài ra, các sông khác nước lũ cũng đang lên.

Vì vậy, nguy cơ bị ngập lụt xảy ra ở 30 xã/phường, gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; QL1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường suất lớn.

Khu vực phường Kim Trà, hạ du sông Bồ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lúc 7 giờ sáng nay, mực nước sông Hương tại Dã Viên đã đạt 3,42 m, trên báo động 2 0,42 m; sông Bồ tại Tứ Phú là 4,28 m, dưới báo động 3 là 0,72 m.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế bị ngập sâu, sạt lở, gây chia cắt giao thông cục bộ. Trên Quốc lộ 49B, nhiều đoạn qua các phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ ngập sâu 0,1-0,4 m, nhiều nơi đã rào chắn cấm xe. Quốc lộ 49 đoạn qua cầu Lim 1 và khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở taluy âm, chỉ còn thông một làn.

Cảnh ngập lụt ở phường Kim Trà.

Tại hệ thống đường tỉnh, nhiều đoạn qua các địa phương như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Vang… ngập sâu 0,3-1 m; riêng một số tuyến như TL6, TL10C, TL21 bị hư hỏng, xói lở nghiêm trọng, phải cấm phương tiện qua lại.

Một số tuyến đường đô thị ở TP Huế như Ngô Đức Kế, Lê Văn Hưu, Phan Anh, Hà Huy Tập… ngập lụt từ 0,3-0,5m. Hiện chính quyền các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Khu vực Xuân Phú cũ, thuộc phường Vỹ Dạ sáng nay.

Ngã tư Dương Văn An - Bà Triệu sáng nay.