TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại buổi tiếp nhận, đoàn công tác TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 2.000 tấn gạo trị giá hơn 26,8 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 31 trường học trị giá hơn 26,5 tỉ đồng; hỗ trợ 350 triệu đồng tiền mặt và 4.104 thiết bị lọc nước gia đình trị giá 2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Becamex ủng hộ tỉnh Khánh Hòa 2 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ từ TPHCM

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ từ Hội Nông dân TPHCM

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết sau khi nhận thông tin tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề do mưa lũ, được sự phân công của Bộ Chính trị, với tinh thần "tương thân, tương ái", cùng sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, TPHCM đã hỗ trợ kinh phí 50 tỉ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại, trong đó có 100 tấn gạo. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, những nguồn lực hỗ trợ này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết để người dân ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn đảm bảo tạo sinh kế cho bà con tái thiết sau mưa lũ. Khánh Hòa cam kết sẽ kịp thời phân bổ các nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ và đến trực tiếp người dân.

TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa sửa chữa 31 trường học trị giá hơn 26,5 tỉ đồng

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình "Trái tim Miền Trung" 2025, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Trong đó, bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ 350 triệu đồng.



