TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) - Sáng 13-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức lễ tiếp nhận nguồn ủng hộ từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại buổi tiếp nhận, đoàn công tác TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 2.000 tấn gạo trị giá hơn 26,8 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 31 trường học trị giá hơn 26,5 tỉ đồng; hỗ trợ 350 triệu đồng tiền mặt và 4.104 thiết bị lọc nước gia đình trị giá 2 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Becamex ủng hộ tỉnh Khánh Hòa 2 tỉ đồng.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ từ TPHCM

TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ từ Hội Nông dân TPHCM

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết sau khi nhận thông tin tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề do mưa lũ, được sự phân công của Bộ Chính trị, với tinh thần "tương thân, tương ái", cùng sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, TPHCM đã hỗ trợ kinh phí 50 tỉ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại, trong đó có 100 tấn gạo. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, những nguồn lực hỗ trợ này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết để người dân ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn đảm bảo tạo sinh kế cho bà con tái thiết sau mưa lũ. Khánh Hòa cam kết sẽ kịp thời phân bổ các nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ và đến trực tiếp người dân.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 57 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 4.

TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa sửa chữa 31 trường học trị giá hơn 26,5 tỉ đồng

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình "Trái tim Miền Trung" 2025, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Trong đó, bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ 350 triệu đồng.


Tin liên quan

TP HCM dốc sức hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau lũ

TP HCM dốc sức hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau lũ

Ngoài 50 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, TP HCM còn điều xe chuyên dụng cùng tình nguyện viên xuyên đêm ra Khánh Hòa dốc sức giúp người dân tái thiết sau lũ

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM chung tay khắc phục hậu quả bão lũ ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã cử đoàn công tác trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa để phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

(NLĐO) - TP HCM cử đội ngũ hùng hậu về nhân lực và vật lực giúp Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

tỉnh Khánh Hòa Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa hồ chí minh khắc phục hậu quả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo