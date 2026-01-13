Cử 100 cán bộ đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho mô hình chính quyền 2 cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cử 100 cán bộ đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho mô hình chính quyền 2 cấp

Đức Anh

(NLĐO) – Gia Lai sẽ cử 100 cán bộ đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 13-1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho các sở, ban, ngành.

Theo đó, tỉnh cử 3 cán bộ đào tạo trình độ tiến sĩ ở các ngành Công nghệ sinh học, Quản lý công và Vật lý; 97 cán bộ đào tạo trình độ thạc sĩ ở các ngành công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, quản lý y tế và các ngành liên quan.

Trong lĩnh vực y tế, Gia Lai đào tạo 20 bác sĩ chuyên khoa II và 191 bác sĩ chuyên khoa I ở nhiều chuyên ngành như ung bướu, nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, gây mê hồi sức, tim mạch, thần kinh, tâm thần, ngoại tiết niệu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tập huấn theo vị trí việc làm, triển khai ngay trong tháng 1-2026.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các lĩnh vực tài chính, xây dựng, nông nghiệp – môi trường, khoa học – công nghệ và hành chính, gắn với yêu cầu vận hành chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai phải hoàn thành nhà ở cho dân bị thiệt hại do bão lũ trước 15-1

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai phải hoàn thành nhà ở cho dân bị thiệt hại do bão lũ trước 15-1

(NLĐO) – Mục tiêu cao nhất là để người dân an cư trong những căn nhà an toàn, kiên cố, sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

Gia Lai hướng tới tăng trưởng 2 con số năm 2026

(NLĐO) – Gia Lai bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển kình tế - xã hội cho các cấp, ngành.

Gia Lai, Quảng Ngãi có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(NLĐO) – Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

nguồn nhân lực chính quyền địa phương quản lý nhà nước bác sĩ chuyên khoa đào tạo tiến sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo