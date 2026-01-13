Cử 100 cán bộ đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 13-1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

Theo đó, tỉnh cử 3 cán bộ đào tạo trình độ tiến sĩ ở các ngành Công nghệ sinh học, Quản lý công và Vật lý; 97 cán bộ đào tạo trình độ thạc sĩ ở các ngành công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, quản lý y tế và các ngành liên quan.

Trong lĩnh vực y tế, Gia Lai đào tạo 20 bác sĩ chuyên khoa II và 191 bác sĩ chuyên khoa I ở nhiều chuyên ngành như ung bướu, nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, gây mê hồi sức, tim mạch, thần kinh, tâm thần, ngoại tiết niệu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tập huấn theo vị trí việc làm, triển khai ngay trong tháng 1-2026.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các lĩnh vực tài chính, xây dựng, nông nghiệp – môi trường, khoa học – công nghệ và hành chính, gắn với yêu cầu vận hành chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính.