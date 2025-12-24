Khánh Hòa: Nhiều phương tiện được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Nhiều phương tiện được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12

Kỳ Nam

(NLĐO) – Sau hơn 1 tháng cấm phương tiện để khắc phục sạt lở do mưa lũ, đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C, kết nối Khánh Hòa – Lâm Đồng đã thông xe trở lại

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa quyết định cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê, bắt đầu từ ngày 24-12.

Cụ thể, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ hằng ngày. 

Xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe khách trên 16 chỗ được khuyến cáo chủ động lựa chọn đi theo Quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác.

Khánh Hòa: thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12 - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê

Khánh Hòa: thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12 - Ảnh 2.

Khu vực sạt lở được hốt dọn

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi đến người dân và các đơn vị liên quan; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm phương tiện lưu thông đúng thời gian quy định.

Do tình hình thời tiết trên đèo Khánh Lê vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công đang tiếp tục khắc phục hư hỏng, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi có mưa lớn; chủ động đi chậm, tuân thủ hệ thống biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, UBND xã Nam Khánh Vĩnh được đề nghị phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Khánh Hòa chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu theo quy định hiện hành.

Khánh Hòa: thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12 - Ảnh 3.

Khánh Hòa: thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12 - Ảnh 4.

Khánh Hòa: thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12 - Ảnh 5.

Đơn vị thi công vẫn khắc phục từng bước các sạt lở để lại từ đợt mưa lớn vào tháng 11

Trước đó, Ngày 17-11-2025, Sở Xây dựng Khánh Hòa ban hành thông báo về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 27C nhằm phục vụ công tác sửa chữa, xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn kéo dài.

Đến ngày 16-12, Sở Xây dựng Khánh Hòa chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực địa tuyến Quốc lộ 27C, đặc biệt là khu vực đèo Khánh Lê.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều điểm sạt lở lớn đã được hốt dọn cơ bản, mặt đường từng bước được khôi phục, đủ điều kiện cho phép phương tiện lưu thông trở lại với các yêu cầu hạn chế nhằm đảm bảo an toàn giao thông.


Tin liên quan

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

(NLĐO) - Đèo Sông Pha đã khắc phục được sự cố sạt lở. Tỉnh lộ 9 tiếp tục sạt lở. Đèo Khánh Lê vẫn đóng đèo để sửa chữa, dự kiến 1 tuần nữa thông xe

CLIP: Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê

(NLĐO)- Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nổ mìn phá đá trên đèo Khánh Lê hỗ trợ thông đèo

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

(NLĐO) - Đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở nặng 42 điểm, dự kiến sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục

tỉnh Khánh Hòa phương tiện lưu thông tỉnh Lâm Đồng công trình giao thông đèo Khánh Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo