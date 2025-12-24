Khánh Hòa: Nhiều phương tiện được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê từ ngày 24-12

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa quyết định cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê, bắt đầu từ ngày 24-12.

Cụ thể, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe khách trên 16 chỗ được khuyến cáo chủ động lựa chọn đi theo Quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác.

Nhiều phương tiện được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê

Khu vực sạt lở được hốt dọn

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi đến người dân và các đơn vị liên quan; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm phương tiện lưu thông đúng thời gian quy định.

Do tình hình thời tiết trên đèo Khánh Lê vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công đang tiếp tục khắc phục hư hỏng, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi có mưa lớn; chủ động đi chậm, tuân thủ hệ thống biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, UBND xã Nam Khánh Vĩnh được đề nghị phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Khánh Hòa chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu theo quy định hiện hành.

Đơn vị thi công vẫn khắc phục từng bước các sạt lở để lại từ đợt mưa lớn vào tháng 11

Trước đó, Ngày 17-11-2025, Sở Xây dựng Khánh Hòa ban hành thông báo về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 27C nhằm phục vụ công tác sửa chữa, xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn kéo dài.

Đến ngày 16-12, Sở Xây dựng Khánh Hòa chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực địa tuyến Quốc lộ 27C, đặc biệt là khu vực đèo Khánh Lê.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều điểm sạt lở lớn đã được hốt dọn cơ bản, mặt đường từng bước được khôi phục, đủ điều kiện cho phép phương tiện lưu thông trở lại với các yêu cầu hạn chế nhằm đảm bảo an toàn giao thông.



