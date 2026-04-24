Lao động

Khánh Hòa phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn lao động

Thái Tĩnh

(NLĐO)- Trong tháng này, Công đoàn Khánh Hòa phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Ngày 24-4, tại Khu công nghiệp Suối Dầu (xã Cam Lâm), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về an toàn - vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Sở Nội vụ Khánh Hòa về công tác an toàn - vệ sinh lao động

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp cùng với hơn 400 đoàn viên - lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn - vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động trong việc chấp hành pháp luật lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện môi trường làm việc.

Thời gian qua, công tác an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động ngày càng được nâng cao; các doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo quyền lợi và đời sống cho người lao động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục tăng cường quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất. Đồng thời, người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, chấp hành quy trình làm việc an toàn, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững.

LĐLĐ Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ xây mới, sữa chữa Mái ấm Công đoàn

Thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động an toàn - vệ sinh lao động năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động, góp phần bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã trao giấy khen cho 20 tập thể,1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà hỗ trợ người lao động

LĐLĐ Khánh Hòa cũng trao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 "Mái ấm Công đoàn" với tổng trị giá 210 triệu đồng cho công nhân không may bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

LĐLĐ tỉnh còn trao hơn 310 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần, giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, trao đổi với người lao động

Theo ông Phan Thanh Liêm, trong tháng cao điểm này, Công đoàn Khánh Hòa sẽ tổ chức các hoạt động để đông đảo đoàn viên - lao động, chính quyền và người sử dụng lao động ủng hộ, trong đó tập trung thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; tổ chức chương trình "Đối thoại tháng 5" và "Diễn đàn đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Lãnh đạo Khánh Hòa thăm, trao quà động viên người lao động tại doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên - lao động và tăng cường kết nạp đoàn viên, phát triển mới tổ chức Công đoàn, đặc biệt ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

