Xã hội

Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, 1 ngư dân mất tích

Q.Nhật

(NLĐO) - Một tàu đánh cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng trên biển, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 3 ngư dân

Tối 7-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thuộc Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn một ngư dân bị mất tích trên biển.

- Ảnh 1.

Người thân các nạn nhân ngồi ở cửa biển Thuận An ngóng đợi thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu cá của ngư dân Phan Luỹ, thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP Huế) đang hoạt động trên biển gồm chủ tàu và 3 thuyền viên thì xảy ra va chạm với một tàu hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân hoạt động gần đó để tổ chức ứng cứu. 

Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, người thân ngóng đợi tung tích ngư dân trong đêm - Ảnh 1.

Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, người thân ngóng đợi tung tích ngư dân trong đêm - Ảnh 2.

 Đến 20 giờ cùng ngày, 3 ngư dân đã được đưa vào bờ và đang được lực lượng quân y bộ đội biên phòng thăm khám, chăm sóc sức khoẻ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm một ngư dân đang mất tích.

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 11 ngư dân mất tích sau khi các tàu cá TP HCM gặp nạn ở Quảng Trị.

Tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai, ngư dân sống sót kỳ diệu

(NLĐO) - Tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai rồi bỏ chạy, khiến một ngư dân trôi dạt giữa biển suốt hơn 24 giờ trước khi được cứu sống.

Sóng to đánh chìm tàu cá Quảng Trị, 7 ngư dân được cứu sống ngoạn mục

(NLĐO) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị sóng to đánh chìm khi đang đánh bắt ngoài khơi. Rất may cả 7 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu an toàn.

