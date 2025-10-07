Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, 1 ngư dân mất tích

Tối 7-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thuộc Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn một ngư dân bị mất tích trên biển.

Người thân các nạn nhân ngồi ở cửa biển Thuận An ngóng đợi thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu cá của ngư dân Phan Luỹ, thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP Huế) đang hoạt động trên biển gồm chủ tàu và 3 thuyền viên thì xảy ra va chạm với một tàu hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân hoạt động gần đó để tổ chức ứng cứu.

Đến 20 giờ cùng ngày, 3 ngư dân đã được đưa vào bờ và đang được lực lượng quân y bộ đội biên phòng thăm khám, chăm sóc sức khoẻ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm một ngư dân đang mất tích.