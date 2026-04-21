Vụ "Băn khoăn chi tiền hỗ trợ" ở Khánh Hòa: 183 hộ còn lại được mời đi nhận tiền

Chiều 21-4, tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Chà Liên (xã Nam Khánh Vĩnh), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã này tổ chức buổi cấp phát tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ năm 2025.

Buổi chi trả có sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo địa phương, cùng 183 hộ dân thuộc các thôn Đá Trắng, Đá Bàn, Bầu Sang – những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ trong đợt trước.

Rất đông người dân có mặt để nhận hỗ trợ thiệt hại ở đợt chi trả thứ 2

Nhiều người đợi gọi tên

Trước đó, nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai.

Nội dung này đã được Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Băn khoăn cách chi tiền hỗ trợ" đăng ngày 16-4.

Trên tinh thần cầu thị, minh bạch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể toàn bộ quy trình thực hiện, từ khâu lập danh sách, phân bổ kinh phí đến tổ chức chi trả, nhằm kịp thời chấn chỉnh nếu có thiếu sót.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh mời 183 hộ dân ngập lụt đi nhận tiền hỗ trợ

Theo đó, đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11-2025 đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân bị ngập sâu từ 2 đến 2,5 m, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng nghiêm trọng.

Do đó, Trước dịp Tết năm 2026, tỉnh đã triển khai hỗ trợ lần 2 với mức 5 triệu đồng/hộ nghèo, cận nghèo và từ 2-3 triệu đồng/hộ bị thiệt hại do ngập nước.

Tuy nhiên, do số lượng đối tượng lớn (tổng cộng 808 hộ) và thời gian triển khai gấp rút, trùng với dịp cận Tết, công tác rà soát, đối chiếu gặp nhiều khó khăn.

Trong đợt đầu, địa phương đã chi trả cho 625 hộ, còn lại 183 hộ chưa được nhận hỗ trợ, dẫn đến một số ý kiến phản ánh trong nhân dân.

Người dân có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai

Dự kiến từ ngày 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác chỉ đạo, việc xác định đối tượng thụ hưởng, cũng như quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, nhằm bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả thực tế.

Đặc biệt, đoàn giám sát sẽ xem xét kỹ việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng; công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; cũng như việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và xã hội hóa, đánh giá hiệu quả thực tế mang lại cho người dân.

Hoạt động giám sát được triển khai theo hai hình thức: giám sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo. Trong đó, đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với một số sở, ngành và UBND các xã, phường như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Hòa...

Tính đến ngày 8-4, tổng số tiền tiếp nhận vào tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh hơn 385,2 tỉ đồng. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ hơn 364,7 tỉ đồng cho các địa phương; phần kinh phí còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Cứu trợ của tỉnh để sử dụng cho các đợt thiên tai, sự cố trong thời gian tới.

Kế hoạch giám sát này đã được UB MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành từ đầu tháng 4-2026, sau khi nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai vào tháng 3-2026.