Thời sự

Khánh thành công trình điện 110kV phục vụ sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Đây là công trình có nguồn điện chất lượng cao, ổn định để phục vụ chuyến bay ngày 19-12 và giai đoạn khai thác đầu của sân bay Long Thành

Ngày 16-12, Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã tổ chức khánh thành “Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối”.

Khánh thành trạm biến áp 110kV phục vụ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Ngành điện cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành trạm 110kV sân bay Long Thành

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng được công ty triển khai qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, thi công 1 máy biến áp 40MVA và 3,8 km đường dây đấu nối, nhà điều hành và các hạng mục kỹ thuật quan trọng, hoàn thành và đóng điện vào ngày 27-11-2024 (vượt tiến độ 2 tháng).

Giai đoạn 2, khởi công lắp đặt máy biến áp thứ 2 công suất 40MVA vào ngày 29-9-2025 và đóng điện thành công vào ngày 24-11-2025 (vượt tiến độ).

Sau khi khánh thành, trạm có tổng dung lượng 80MVA, hệ thống 22kV đấu nối trực tiếp đến các hạng mục trong sân bay, hệ thống SCADA, điều khiển số, PCCC, camera và các hạng mục kỹ thuật, công trình phụ trợ được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn trạm 110kV hiện đại, không người trực của ngành điện.

Khánh thành trạm biến áp 110kV phục vụ sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Công nhân đang kiểm tra thiết bị điện tại công trình

Khánh thành trạm biến áp 110kV phục vụ sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Toàn cảnh công trình điện 110kV tại sân bay Long Thành

Ông Trương Đình Quốc, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai khẳng định việc đưa vào vận hành Trạm 110kV sân bay Long Thành không chỉ bổ sung thêm một công trình điện lớn cho Đồng Nai mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Công trình đảm bảo nguồn điện ổn định - liên tục - chất lượng cao, phục vụ vận hành các hạng mục trọng yếu như hệ thống điều hành bay, chiếu sáng sân đường, nhà ga hành khách, an ninh soi chiếu, trung tâm kỹ thuật và các hệ thống phụ trợ.

“Đây cũng là sự tiếp bước cùng sân bay Long Thành hoàn thành thử nghiệm, hướng tới đón chuyến bay ngày 19-12 và vận hành thương mại vào năm 2026. Đồng thời, công trình còn góp phần giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp và độ tin cậy cho cả khu vực” - ông Trương Đình Quốc nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đã biểu dương Công ty Điện lực Đồng Nai, các nhà thầu và đơn vị liên quan đã thi công hoàn thành công trình vượt tiến độ, kịp thời đóng điện sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành.

Đặc biệt, trước khi công trình được đưa vào vận hành, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam yêu cầu Công ty Điện lực Đồng Nai nỗ lực đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho "đại công trường" sân bay Long Thành, góp phần quan trọng để dự án sân bay hoàn thành các mốc thi công quan trọng.

Theo ông Hoan, việc hoàn thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối đã góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành và đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực lân cận.

Khánh thành trạm biến áp 110kV phục vụ sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Nhiều lãnh đạo, trưởng ban Công ty Điện lực Đồng Nai nhận giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Đồng thời tạo nền tảng hạ tầng điện "đi trước một bước", phù hợp chiến lược phát triển sân bay Long Thành với công suất lên đến 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo PC Đồng Nai, hiện nay trung bình mỗi tháng, khu vực thi công sân bay đang tiêu thụ khoảng 730.000 kWh (mức tiêu thụ tương đương một doanh nghiệp lớn).

Do đó, công ty đã tính toán các phương án dự phòng đa tầng và chuẩn bị sẵn kịch bản xử lý sự cố và chuyển tải nhanh trong mọi tình huống. Đồng thời, đảm bảo đủ điện cho các gói thầu đang tăng tốc hoàn thiện như nhà ga, đường lăn, sân đỗ, hệ thống nhiên liệu, an ninh soi chiếu…

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, việc Công ty Điện lực Đồng Nai hoàn thành xuất sắc cả 2 giai đoạn đầu tư, nâng tổng công suất trạm lên 80MVA và kết nối thành công vào lưới điện nội bộ của sân bay ngay trước thềm chuyến bay kỹ thuật đầu tiên (dự kiến 19-12 tới đây) có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định cam kết "Điện đi trước một bước" của ngành Công thương và ngành Điện.

Đồng thời, tạo tiền đề vững chắc về hạ tầng để các nhà thầu thi công tăng tốc, đưa dự án sân bay về đích đúng hẹn.


Tin liên quan

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

(NLĐO)-Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

(NLĐO)- Quản lý bay kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 15-12.

Lý do dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

(NLĐO)-Boeing 787 hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành giúp kiểm chứng, đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh

