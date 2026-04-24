Thời sự

Khánh thành công viên Tăng Nhơn Phú, thêm mảng xanh cho TPHCM

Huyền Trân

(NLĐO) - Với diện tích hơn 1.400m², Công viên Tăng Nhơn Phú góp phần tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng sống và sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Ngày 24-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM  đã tổ chức lễ khánh thành Công viên Tăng Nhơn Phú.

Công viên Tăng Nhơn Phú có vị trí ở đầu đường Lê Văn Việt (ngã tư Thủ Đức),là công trình được xây dựng hướng đến các ngày lễ lớn: Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Đại biểu tham quan công viên.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết việc đầu tư xây dựng Công viên Tăng Nhơn Phú là một trong những nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đô thị văn minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. 

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về không gian xanh, nơi sinh hoạt cộng đồng ngày càng trở nên cấp thiết, việc cải tạo khu đất trống chưa được khai thác hiệu quả thành công viên là hướng đi phù hợp, góp phần cân bằng giữa phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân.

Được triển khai trong thời gian 30 ngày, Công viên Tăng Nhơn Phú có diện tích hơn 1.400 m² với tổng kinh phí thực hiện 1 tỷ đồng. Công viên được tích hợp nhiều hạng mục như: đường dạo bộ, mảng xanh, khu vực nghỉ chân…, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, phát biểu tại lễ khánh thành Công viên Tăng Nhơn Phú

Bà Châu ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cùng sự chung tay, ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai công trình. Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, duy tu, nâng cấp các công trình công cộng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Trao hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đồng hành.

Dịp này, lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cũng đã trao tặng hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ đã đồng hành, đóng góp tích cực cho việc xây dựng công trình, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

