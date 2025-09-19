HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Khánh thành khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh ở Bến phà Long Đại

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn 50 năm trôi qua, sự hy sinh của 16 thanh niên xung phong C130 tại Bến phà II Long Đại (Quảng Trị) vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong - Ảnh: QUỐC VIỆT

Sáng 19-9, tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tháng 9-1972.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và thân nhân 16 thanh niên xung phong C130 quê Hưng Yên. Đông đảo người dân địa phương cũng về dự, dâng hương tưởng niệm.

Trong chiến tranh, Bến phà Long Đại là trọng điểm giao thông huyết mạch, hứng chịu hàng nghìn trận bom Mỹ nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Trước mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, rà phá bom mìn, đảm bảo giao thông thông suốt với tinh thần "Sống bám cầu, bám đường - Chết kiên cường, dũng cảm".

Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự buổi lễ Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà II Long Đại

Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự buổi lễ Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà II Long Đại

Bi tráng nhất là sự hy sinh của 16 chiến sĩ thanh niên xung phong C130 (quê Thái Bình, nay là Hưng Yên) vào các ngày 19 và 23-9-1972, khi đang làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng. Sau hơn 50 năm, sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", biến Bến phà Long Đại thành "địa chỉ đỏ" trong hành trình tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã quan tâm đầu tư, tôn tạo khu di tích; trong đó đã xây dựng Nhà bia tưởng niệm năm 2012 nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên,  một số hạng mục xuống cấp, quy mô chưa tương xứng. Đến tháng 4-2025, với sự đồng hành của Tập đoàn T&T cùng nhiều tổ chức, cá nhân, dự án tu bổ, tôn tạo toàn diện khu di tích đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại - Ảnh 4.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và Bia tưởng niệm Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Khánh thành Khu tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong triển khai công trình

Công trình gồm Đài tưởng niệm mới mô phỏng hình bó lúa với 16 bông lúa, cao 16 m, khối bệ đài và ngôi sao cao 1,6 m; các hạng mục nhà trưng bày tư liệu, nhà khánh tiệc, bến thuyền, bãi đậu xe và hệ thống cảnh quan, sân hành lễ được chỉnh trang đồng bộ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định công trình không chỉ là nơi tri ân những hy sinh thiêng liêng mà còn là điểm nhấn trong không gian văn hóa - lịch sử Quảng Trị, kết nối với Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải... tạo thành tuyến du lịch văn hóa - lịch sử và tâm linh đặc sắc.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Trị và Hội cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã trao quà cho cựu thanh niên xung phong và thân nhân 16 chiến sĩ hy sinh tại Bến phà II Long Đại. 

Trước lễ khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và Nhà bia tưởng niệm tại di tích.

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị

(NLĐO) - Thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Công ty Điện lực Quảng Trị đang duy trì đỡ đầu 11 học sinh khó khăn, liên tục trong 3 năm qua.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm kiến nghị của 2 công dân về quyền sử dụng khu đất tập thể từng cấp cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

    Thông báo