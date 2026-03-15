Khát vọng phát triển của đô thị đầu tàu

Với TP HCM - đô thị đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, kết nối mạnh mẽ với các vùng kinh tế năng động của phía Nam - sự kiện này càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Là thành phố lớn nhất cả nước, trung tâm kinh tế - tài chính quan trọng của Việt Nam, TP HCM từ lâu đã được xem là "đầu tàu" của nền kinh tế. Những quyết sách phát triển của thành phố không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục triệu người dân trong vùng mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển chung của cả nước.

Chính vì vậy, mỗi kỳ bầu cử ở TP HCM luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là việc lựa chọn những người đại diện cho địa phương, mà còn là sự lựa chọn những con người có khả năng tham gia vào việc hoạch định và thúc đẩy những chính sách phát triển lớn của quốc gia.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực ấy thông qua Quốc hội, HĐND các cấp và thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. Trong bối cảnh ấy, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là một hành động chính trị theo quy định của pháp luật mà còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ của nhân dân.

Đối với một đô thị năng động như TP HCM, quyền làm chủ ấy còn gắn liền với khát vọng phát triển mạnh mẽ của người dân. Người dân thành phố không chỉ mong muốn một đời sống kinh tế tốt hơn mà còn mong muốn xây dựng một đô thị đáng sống, sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.

Cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước. Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Đại hội đã khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh của dân tộc, trong đó có văn hóa và con người Việt Nam.

Đối với TP HCM, những định hướng ấy càng mang ý nghĩa sâu sắc. Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thành phố có vai trò tiên phong trong việc thử nghiệm những mô hình phát triển mới, từ kinh tế số, kinh tế sáng tạo đến các mô hình quản trị đô thị hiện đại.

Sau khi mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, TP HCM đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính mang tầm khu vực. Nhưng cùng với những cơ hội ấy cũng là những thách thức không nhỏ: bài toán về hạ tầng, quản trị đô thị, phát triển bền vững và bảo đảm chất lượng sống cho người dân.

Trong bối cảnh ấy, vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử trở nên đặc biệt quan trọng. Những quyết sách về thể chế, về cơ chế đặc thù, về phát triển hạ tầng và đổi mới mô hình quản trị đô thị sẽ có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố trong nhiều thập niên tới.

Chính vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri TP HCM trong ngày bầu cử không chỉ là sự lựa chọn một người đại diện cho địa phương mà còn là sự lựa chọn những con người có thể góp phần định hình tương lai của đô thị lớn nhất cả nước.