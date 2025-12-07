HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Thúc đẩy quản lý đô thị phát triển bền vững

TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

Nhìn tổng thể, việc TP HCM chủ động đón nhận AI và công nghệ cao trong chiến lược đô thị thông minh là bước đi đúng hướng

AI đang trở thành yếu tố then chốt trong việc phát triển đô thị thông minh, đặc biệt tại TP HCM - nơi chuyển đổi số và công nghệ cao được xác định là trụ cột chiến lược. TP HCM đang đứng trước cơ hội lớn để ứng dụng AI không chỉ trong quản lý đô thị mà còn trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả dịch vụ công và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Nhìn vào các thị trường đã triển khai thành công, như Seoul (Hàn Quốc), Singapore hay Barcelona (Tây Ban Nha), có thể thấy rõ vai trò của AI trong giải quyết những vấn đề đô thị phức tạp. Seoul sử dụng AI để phân tích dữ liệu giao thông, giảm ùn tắc tới 20% và tối ưu hóa các tuyến vận tải công cộng. Singapore triển khai AI trong quản lý năng lượng, hệ thống chiếu sáng thông minh và hạ tầng đô thị, từ đó giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm người dân. Barcelona ứng dụng AI trong giám sát an ninh, quản lý rác thải và dịch vụ công, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Những ví dụ này cho thấy AI không chỉ là công cụ tự động hóa mà còn là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống đô thị.

TP HCM hoàn toàn có thể học hỏi và điều chỉnh những kinh nghiệm quốc tế này, phù hợp với đặc thù địa phương. AI có thể hỗ trợ quản lý giao thông, giám sát chất lượng môi trường, dự báo nhu cầu hạ tầng, phân tích dữ liệu dân cư và tối ưu hóa dịch vụ công. Tuy nhiên, việc triển khai AI cần đi kèm chiến lược dữ liệu minh bạch, phát triển hệ sinh thái công nghệ hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực vận hành các hệ thống thông minh.

Một khía cạnh quan trọng là hợp tác quốc tế. Qua các đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, TP HCM có cơ hội không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn học hỏi cách vận hành và tối ưu hóa các hệ thống AI. Các giải pháp công nghệ cao như AI trong phân tích dữ liệu lớn, bán dẫn, học máy và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị sẽ đóng vai trò chiến lược, tạo ra giá trị thặng dư kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm phát triển bền vững.

Nhìn tổng thể, việc TP HCM chủ động đón nhận AI và công nghệ cao trong chiến lược đô thị thông minh là bước đi đúng hướng. Khi được triển khai bài bản, đồng bộ và có tầm nhìn, AI sẽ trở thành động lực để thành phố vừa phát triển kinh tế vừa nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời hướng tới một đô thị thông minh, sáng tạo và bền vững, thực sự trở thành hình mẫu cho các đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên số. 

Trường Thịnh ghi

