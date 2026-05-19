Khen thưởng 131 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng 43 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trong số các tập thể, cá nhân được biểu dương có 81,4% tập thể cấp cơ sở; 22,7% cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chuyên môn; 22,7% cá nhân là đoàn viên, người lao động trực tiếp; 54,6% cá nhân là cán bộ công đoàn, trong đó, chủ yếu là cán bộ công đoàn cơ sở.

Trong 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỉ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho Đảng, cho nhân dân ta và dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của khát vọng cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Học tập và làm theo Bác, không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Không chỉ học điều Bác nói, mà quan trọng hơn là làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cách mạng cụ thể, trong lao động, trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thực sự là lực lượng tiên phong của cách mạng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, cầu nối bền chặt giữa Đảng với người lao động. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn, đã vào cuộc đồng bộ, bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

"Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu, 131 tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương hôm nay, là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý giản dị mà sâu sắc, những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm" - ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giấy khen cho các gương điển hình. Ảnh: Hữu Chánh

Các đại biểu được tôn vinh tại Lễ biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chánh

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Công đoàn, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, người lao động, theo tinh thần Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Đảng và giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Củng cố niềm tin của công nhân, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Thứ ba, gắn việc học tập và làm theo Bác, với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu chia sẻ trên sân khấu về tinh thần lao động giỏi, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc. Ảnh: Hữu Chánh

Thứ tư, tiếp tục phát hiện nhân rộng các mô hình hay và cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương khen thưởng những người tốt, việc tốt, theo tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Mỗi cán bộ công đoàn phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, thực sự gần gũi công nhân, hiểu công nhân, bảo vệ công nhân bằng trách nhiệm và hành động cụ thể.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ở đâu công nhân khó, ở đó phải có cán bộ công đoàn, ở đâu quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó tổ chức công đoàn phải lên tiếng và hành động.