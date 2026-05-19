Tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), sáng 19-5, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tập thể, cá nhân được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025 vào Lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tập thể, cá nhân điển hình vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Hữu Chánh

Dự lễ viếng có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; đại diện các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và đại diện 43 tập thể, 88 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tham dự lễ tôn vinh, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025 đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.

Sau lễ viếng, đoàn đại biểu dự Diễn đàn "Đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

Chiều cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (TP Hà Nội) diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Lễ tôn vinh 43 tập thể và 88 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025.