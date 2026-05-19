Tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), sáng 19-5, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tập thể, cá nhân được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025 vào Lăng viếng Bác.

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tập thể, cá nhân điển hình vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Hữu Chánh

Dự lễ viếng có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; đại diện các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và đại diện 43 tập thể, 88 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tham dự lễ tôn vinh, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025 đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tập thể, cá nhân điển hình vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Hữu Chánh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.

Sau lễ viếng, đoàn đại biểu dự Diễn đàn "Đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

Chiều cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (TP Hà Nội) diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Lễ tôn vinh 43 tập thể và 88 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025.

Tin liên quan

Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Với chủ đề “Hạnh phúc - đích đến của mọi nỗ lực”, chương trình khẳng định lý tưởng của Đảng ta là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân

Giao lưu các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo