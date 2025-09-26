Sáng 26-9, UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường.

Bốn tập thể được UBND phường Long An thưởng 20 triệu đồng.

Các tập thể được khen thưởng 20 triệu đồng gồm: Công an phường Long An; Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh; Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM.

Trước đó, vào ngày 23-9, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (42 tuổi; ngụ khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Long An trình báo về việc vào chiều 21-9, bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị bại liệt) bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Do buồn vì mất điện thoại nên suốt 2 ngày, bà T. không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhanh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera giám sát của tỉnh.

Qua đó, đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Qua làm việc, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của bà T.

Tại buổi khen thưởng, ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND phường Long An – đã biểu dương các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Việc phá nhanh vụ cướp giật tài sản giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong việc trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời, ông Thảo cũng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội địa phương.