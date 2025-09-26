HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khen thưởng 4 tập thể phá án nhanh vụ cướp giật điện thoại của người bại liệt ở Tây Ninh

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO)- Việc phá án nhanh vụ cướp giật tài sản của người bị bại liệt ở Tây Ninh giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an.

Sáng 26-9, UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường.

Khen thưởng 4 tập thể phá nhanh vụ cướp điện thọai của người bại liệt ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bốn tập thể được UBND phường Long An thưởng 20 triệu đồng.

Các tập thể được khen thưởng 20 triệu đồng gồm: Công an phường Long An; Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh; Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM.

Trước đó, vào ngày 23-9, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (42 tuổi; ngụ khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Long An trình báo về việc vào chiều 21-9, bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị bại liệt) bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Do buồn vì mất điện thoại nên suốt 2 ngày, bà T. không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhanh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera giám sát của tỉnh.

Qua đó, đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Qua làm việc, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của bà T.

Tại buổi khen thưởng, ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND phường Long An – đã biểu dương các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Việc phá nhanh vụ cướp giật tài sản giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong việc trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời, ông Thảo cũng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

(NLĐO)- Qua khám nghiệm 2 tử thi phát hiện tại Tây Ninh, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Nghi phạm cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh khai gì?

(NLĐO) - Lực lượng công an ở tỉnh Tây Ninh đang truy bắt nam nghi phạm tham gia cướp giật điện thoại của người bại liệt

Bắt được nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của người bị bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO) – Lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh đã bắt được 1 trong 2 nghi phạm đã cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân bị bại liệt

tỉnh Tây Ninh TP HCM phòng cảnh sát hình sự cướp giật tài sản tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo