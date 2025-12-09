HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đề xuất mức thưởng báo chí, giải Nhất 80 triệu đồng

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Giải Báo chí TPHCM và khen thưởng, hỗ trợ tác phẩm hay hằng quý thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà báo vào sự phát triển của TP

Sáng 9-12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình lên HĐND TPHCM 49 tờ trình về các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó, có tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí TPHCM; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM.

TPHCM đề xuất mức thưởng báo chí, giải Nhất 80 triệu đồng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 9-12

Theo tờ trình, Nghị quyết này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí TPHCM, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn TP HCM và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

TPHCM đề xuất mức thưởng báo chí, giải Nhất 80 triệu đồng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thay mặt UBND TPHCM trình lên HĐND TPHCM 49 tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội

Đối tác phẩm báo chí đạt Giải Báo chí TPHCM, mức chi được chia theo 6 nhóm. Nhóm Xây dựng Đảng mức chi giải Nhất là 80 triệu đồng; 2 giải Nhì là 60 triệu đồng/mỗi giải; 3 giải Ba là 40 triệu đồng/mỗi giải và 3 giải Khuyến khích là 15 triệu đồng/mỗi giải.

5 nhóm còn lại, giải Nhất lần lượt là: Công trình tập thể (75 triệu đồng); Phóng sự, điều tra, ký báo chí, phim tài liệu (60 triệu đồng); Chính luận (55 triệu đồng); Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh (35 triệu đồng) và Tin, hình ảnh báo chí (35 triệu đồng).

TPHCM đề xuất mức thưởng báo chí, giải Nhất 80 triệu đồng - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Đối với nội dung chi, mức chi dành cho các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM được xét hỗ trợ định kỳ hằng quý, được chia theo 6 nhóm nội dung.

Cụ thể, nhóm Phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục; nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn được hỗ trợ 8 triệu/tác phẩm, tối ta 15 tác phẩm/mỗi nhóm.

Nhóm Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận…), ký sự; nhóm Phóng sự ảnh; nhóm tác phẩm báo chí đa phương tiện (infographic, video, podcast…) được hỗ trợ 5 triệu đồng/tác phẩm, tối đa 10 tác phẩm/mỗi nhóm.

Nhóm Tin - ảnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/tác phẩm, tối đa 10 tác phẩm.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong 1 năm là 1,92 tỉ đồng đối với Giải Báo chí TPHCM; 1,68 tỉ đồng đối với việc Hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM.

UBND TPHCM cho biết trong nhiều năm qua, Thành ủy và UBND TPHCM luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác thông tin, tuyên truyền; coi báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Việc tổ chức Giải Báo chí TPHCM cùng các hình thức khen thưởng, hỗ trợ tác phẩm báo chí xuất sắc hằng quý là một chủ trương lớn, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà báo đối với sự nghiệp phát triển chung của TPHCM.

