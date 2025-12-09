TPHCM đề xuất mức thưởng báo chí, giải Nhất 80 triệu đồng

Sáng 9-12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình lên HĐND TPHCM 49 tờ trình về các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó, có tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí TPHCM; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM.

Theo tờ trình, Nghị quyết này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí TPHCM, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn TP HCM và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đối tác phẩm báo chí đạt Giải Báo chí TPHCM, mức chi được chia theo 6 nhóm. Nhóm Xây dựng Đảng mức chi giải Nhất là 80 triệu đồng; 2 giải Nhì là 60 triệu đồng/mỗi giải; 3 giải Ba là 40 triệu đồng/mỗi giải và 3 giải Khuyến khích là 15 triệu đồng/mỗi giải.

5 nhóm còn lại, giải Nhất lần lượt là: Công trình tập thể (75 triệu đồng); Phóng sự, điều tra, ký báo chí, phim tài liệu (60 triệu đồng); Chính luận (55 triệu đồng); Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh (35 triệu đồng) và Tin, hình ảnh báo chí (35 triệu đồng).

Đối với nội dung chi, mức chi dành cho các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM được xét hỗ trợ định kỳ hằng quý, được chia theo 6 nhóm nội dung.

Cụ thể, nhóm Phóng sự, điều tra, bài phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục; nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn được hỗ trợ 8 triệu/tác phẩm, tối ta 15 tác phẩm/mỗi nhóm.

Nhóm Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận…), ký sự; nhóm Phóng sự ảnh; nhóm tác phẩm báo chí đa phương tiện (infographic, video, podcast…) được hỗ trợ 5 triệu đồng/tác phẩm, tối đa 10 tác phẩm/mỗi nhóm.

Nhóm Tin - ảnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/tác phẩm, tối đa 10 tác phẩm.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong 1 năm là 1,92 tỉ đồng đối với Giải Báo chí TPHCM; 1,68 tỉ đồng đối với việc Hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM.