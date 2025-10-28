HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ dùng dao tấn công làm 7 người bị thương: Khen thưởng các nữ điều dưỡng và cá nhân dũng cảm

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Một tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen vụ dùng dao tấn công làm 7 người bị thương tại bệnh viện.

Sáng 28-10, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể và các cá nhân đã có hành động dũng cảm, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An sáng 23-10.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) và 4 nữ điều dưỡng gồm: Chị Nguyễn Thùy Trang, chị Nguyễn Thị Thu Hoài, chị Trần Thị Hồng và chị Nguyễn Thị Hồng.

Diễn biến mới vụ dùng dao tấn công làm 7 người bị thương tại bệnh viện - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen cho tập thể Khoa Sơ sinh và 2 điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng đã trao tặng bằng khen cho 4 cá nhân gồm: Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung; điều dưỡng Phan Thị Oanh; ông Lưu Xuân Dũng và ông Trần Kim Quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương hành động dũng cảm đối mặt, bảo vệ an toàn cho bệnh nhi và đồng nghiệp, đồng thời tổ chức cấp cứu ngay tại chỗ cho những người bị thương của các cá nhân và tập thể thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trưa cùng ngày 28-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao bằng khen cho 3 nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung. Thăm hỏi và trao quà cho 2 người nhà bệnh nhân bị thương là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ.

Diễn biến mới vụ dùng dao tấn công làm 7 người bị thương tại bệnh viện - Ảnh 2.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin sáng 23-10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh. Vỹ bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin mới về đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện

Thông tin mới về đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện

(NLĐO) - Không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn khi tiến hành test nhanh đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện.

Vụ đâm 7 người bị thương trong bệnh viện: Tập trung điều trị cho các nạn nhân

(NLĐO) - Cần tập trung mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ việc nhiều người bị thương do bị tấn công trong bệnh viện.

Vụ cầm dao đâm 7 người bị thương trong bệnh viện: Thêm thông tin "lạnh người"

NLĐO) - Ngoài cầm dao tấn công 7 người, Bằng Văn Vỹ còn ôm một cháu bé định ném xuống đất, nhưng rất may nhân viên bệnh viện đã kịp thời ngăn chặn.

    Thông báo