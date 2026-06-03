Khen thưởng thanh niên dũng cảm khống chế đối tượng dùng dao tấn công phụ nữ

Ngày 3-6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Dương Kinh tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001), đoàn viên Chi đoàn tổ dân phố số 11, phường Dương Kinh, vì hành động dũng cảm tham gia khống chế đối tượng dùng hung khí tấn công một phụ nữ trên đường Lạch Tray vào rạng sáng 2-6.

Đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn tặng giấy khen cho anh Phạm Thế Huy Hoàng

Theo đó, Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng trao bằng khen cho anh Hoàng nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc và hành động dũng cảm cứu người.

Cùng với đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Kinh cũng trao quà động viên, Đoàn Thanh niên phường trao giấy khen biểu dương đoàn viên tiêu biểu.

Chia sẻ tại buổi khen thưởng, anh Hoàng cho biết khi chứng kiến người phụ nữ bị tấn công giữa đêm khuya, anh không kịp suy nghĩ nhiều.

"Thấy người phụ nữ gặp nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ phải tìm cách ngăn đối tượng lại càng nhanh càng tốt. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy"- anh Hoàng chia sẻ.

Cũng trong chiều 2-6, đại tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng chỉ huy Công an phường Gia Viên - đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Đại tá Lê Trung Sơn thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an phường Gia Viên

Trong quá trình tham gia khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng, Đại úy Thịnh bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở tay. Ngoài ra, 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Gia Viên tham gia bắt giữ đối tượng cũng được chỉ đạo theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2-6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray, giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền) sau khi uống rượu say đã dùng vật giống dao bầu vô cớ tấn công gây thương tích cho một phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường.

Đối tượng Phan Tuấn Hưng bị các lực lượng khống chế, bắt giữ



Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lê Chân, Công an phường Gia Viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế nghi phạm và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, kết quả test nhanh cũng cho thấy đối tượng không dương tính với ma túy.