Pháp luật

Lãnh đạo TPHCM khen thưởng đột xuất Công an Thành phố và các tập thể xuất sắc

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM đã khen thưởng 6 tập thể lập được thành tích xuất sắc trong việc khám phá vụ án giết người tại phường Bến Thành

Ngày 27-5, Thành ủy, UBND TPHCM đã tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo Công an TPHCM và các đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch UBND TPHCM trao thư khen 6 tập thể

Thời gian qua, Công an TPHCM đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, đấu tranh khám phá vụ án giết người do 2 đối tượng người nước ngoài thực hiện.

Đây là thành tích xuất sắc tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Với những thành tích trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định trao thư khen và Thành ủy TPHCM quyết định thưởng cho 6 tập thể lập được thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án, gồm: Công an TPHCM, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND TPHCM động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh, khám phá nhanh vụ án giết người do 2 đối tượng nước ngoài thực hiện.

Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM

"Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội. Các đối tượng có yếu tố nước ngoài, thủ đoạn tinh vi, manh động, di chuyển qua nhiều địa bàn. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an TPHCM đã phát huy cao độ bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần thép của người chiến sĩ Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh để tập trung điều tra, truy xét" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: "Kết quả đặc biệt xuất sắc này tiếp tục khẳng định trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm rất cao của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TPHCM nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, việc khám phá chuyên án thể hiện sinh động hiệu quả của cơ chế phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa Công an TPHCM với các đơn vị của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành bạn trong tình hình mới".

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng cho biết có được kết quả là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an và sự vào cuộc quyết liệt của Công an TPHCM cùng các đơn vị phối hợp, đặc biệt là sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

Từ đó, Công an TPHCM đã khám phá nhanh vụ án, đến nay đã xử lý các nghi can và cũng chứng minh rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Công an TPHCM đã khám phá nhanh, truy bắt 2 người nước ngoài gây án tại Nhà hàng hải sản Cee'f (70 Trương Định, phường Bến Thành). Hai đối tượng bị bắt gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa, trực tiếp gây án) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

