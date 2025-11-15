Khép lại Billie Jean King Cup 2025, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba

Chiều 15-11, Lễ bế mạc Giải quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup - Nhóm III Khu vực châu Á/Châu Đại Dương 2025 đã diễn ra. Khép lại 6 ngày tranh tài (10 đến 15-11), kết quả chung cuộc xác định tuyển Lào xuất sắc giành quyền thăng hạng lên Nhóm II năm 2026.

Giải đấu này quy tụ 35 tay vợt nữ đến từ 7 quốc gia Lào, Maldives, Guam, Brunei, Bahrain, Jordan và chủ nhà Việt Nam. Ngoài ra, Meldives và Việt Nam lần lượt xếp hạng 2 và 3 toàn giải. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Jordan, Bahrain, Guam và Brunei.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Sheetal Iyer, Tổng trọng tài quốc tế của ITF, đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam.

Bà cho biết cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, hệ thống 14 sân thi đấu thuận lợi cho việc tổ chức các giải lớn, đồng thời khẳng định sẽ kết nối ITF hỗ trợ VTF trong các chương trình đào tạo sắp tới.

Ở giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam tranh tài bằng lực lượng trẻ gồm Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội) và Vũ Khánh Phương (TP HCM) đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, cho thấy tiềm năng của thế hệ VĐV trẻ trên đấu trường quốc tế.

Ngay sau giải đấu, hai tay vợt Mai Linh và Hồng Hạnh sẽ cùng đội tuyển nam - nữ quốc gia tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.